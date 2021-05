В Роттердаме, 22 мая, прошел финал песенного конкурса Евровидение 2021. Представительница Кипра певица Елена Царгину выступила под первым номером с песней El Diablo. Смотрите онлайн выступление Кипра в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.

Представительница Кипра поет о том, что влюбилась и отдала свое сердце дьяволу. Она сравнивает любовь с огнем. Номер вышел ярким, помимо постановки балета, позади участников бушевало пламя.

По международным прогнозам букмекеров Кипр находится на 11 месте.

El Diablo — Елена Цагрину: текст песни Кипра на Евровидении 2021

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.

Tonight we’re gonna burn in a party

We wild as fire that’s on the loose

Hotter than sriracha on our bodies

T-taco – tamale – yeah, that’s my mood

All this spicy melts my icy edges, baby, it’s true

Tonight we gonna burn in a party

It’s heaven in hell with you.

Mama-mamacita, tell me what to do?

Lo-la-lo-la-loca, I’m brеaking the rules.

I fell in lovе, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.

El diablo, el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo.

Tonight we’re gonna dance in the moonlight

Dripping our lashes on the floor

Hair flip-flip, made you look twice

Touch me, touch me, mi amor

All this spicy melts my icy edges, baby, for sure

Tonight we’re gonna dance in the moonlight

And then we’re gonna do it some more.

Mama-mamacita, tell me what to do

Lo-la-lo-la-loca, I’m breaking the rules.

I fell in lovе, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.

El diablo, el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I love el diablo

I love el diablo

I love el diablo

I fell in lovе, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel.

El diablo, el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I love el diablo

El diablo

El Diablo — Елена Цагрину: перевод песни Кипра на Евровидении 2021

Я влюбилась, я влюбилась.

Я отдала свое сердце дьяволу, дьяволу.

Я сдалась, я сдалась,

Потому что он говорит мне, что я его ангел, я его ангел.

Сегодня вечером мы будем гореть на вечеринке

Мы дикие, как огонь, который на свободе

Горячее, чем шрирача на наших телах

Т-тако – тамале – да, это мое настроение

Вся эта пряность растопляет мой лед, малыш, это правда.

Сегодня вечером мы будем гореть на вечеринке,

Это рай в аду с тобой.

Мама-мамочка, скажи, что мне делать?

Сума-сума-сумасшедшая, я нарушаю правила.

Я влюбилась, я влюбилась.

Я отдала свое сердце дьяволу, дьяволу.

Я сдалась, я сдалась,

Потому что он говорит мне, что я его ангел, я его ангел.

Дьявол, дьявол

Я влюбилась, я влюбилась.

Я отдала свое сердце дьяволу, дьяволу.

Сегодня вечером мы будем танцевать в лунном свете,

Роняю ресницы на пол.

Трясу волосами, заставила тебя смотреть дважды,

Прикоснись ко мне, прикоснись ко мне, моя любовь.

Вся эта пряность растопляет мой лед, малыш, это правда.

Сегодня вечером мы будем танцевать в лунном свете

А потом мы сделаем это еще раз

Мама-мамочка, скажи, что мне делать?

Сума-сума-сумасшедшая, я нарушаю правила.

Я влюбилась, я влюбилась.

Я отдала свое сердце дьяволу, дьяволу.

Я сдалась, я сдалась,

Потому что он говорит мне, что я его ангел, я его ангел.

Дьявол, дьявол

Я влюбилась, я влюбилась..

Я отдала свое сердце дьяволу, дьяволу.

Я люблю дьявола

Я люблю дьявола

Я люблю дьявола

Я влюбилась, я влюбилась.

Я отдала свое сердце дьяволу, дьяволу.

Я сдалась, я сдалась,

Потому что он говорит мне, что я его ангел, я его ангел.

Дьявол, дьявол

Я влюбилась, я влюбилась.

Я отдала свое сердце дьяволу, дьяволу.

Я люблю дьявола,

Дьявола.

Трансляция финала Евровидения 2021

Сегодня, 22 мая, в 22.00 по киевскому времени начался финал Евровидения 2021, которое проходит в Роттердаме.

В финале выступит 26 участников, среди которых представитель от Украины — группа Go-A. Где смотреть онлайн финал Евровидения 2021 — детальнее на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision