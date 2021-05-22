Уже 22 мая состоится финал Евровидение 2021. Телезрители и профессиональное жюри определят победителя песенного конкурса. Их голоса будут разделены по 50%.

Линия для голосования откроется после того, как выступят все участники финала Евровидения 2021 и будут открыты на протяжении 15 минут.

Для того, чтобы проголосовать в Украине за понравившегося участника, нужно отправить порядковый номер его выступления на специальный номер 7576. Стоит отметить, что за украинских представителей с территории Украины голосовать нельзя — голос не будет засчитан.

Также проголосовать за понравившегося участника можно с помощью специального приложения Eurovision Song Contest.

За одного участника можно отправить максимум 20 смс.

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Стоит отметить, что Украина все же может обойти систему и проголосовать за своего представителя на Евровидении 2021. Для этого понадобится сим-карта одного из операторов стран-участниц Евровидения 2021. Плата за сообщение возможно будет выше, поскольку вы находитесь на территории страны, которая может входить в зону роуминга.

Где и когда смотреть Евровидение 2021

Трансляцию финала Евровидения 2021 можно будет посмотреть на двух украинских телеканалах — СТБ и UΛ Перший. Начало в 22.00 по киевскому времени.

Также будет доступна онлайн-трансляция в интернете. Детальнее о том, где и когда смотреть финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision