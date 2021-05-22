На телеканале СТБ прошел финал романтического реалити-шоу Холостяк. Главный герой Михаил Заливако отказал Юле Бельченко, вручив кольцо другой финалистке — Анне Богдан.

Когда холостяк провожал девушку к автомобилю, то она горько плакала и не могла понять, почему слова Миши, которые он ей говорил, расходятся с его решением. Во время уже поездки в машине Юля призналась, что ей в который раз разбили сердце.

— Ты сказал, что это не любовь. Ощущения такие будто мое сердце лопнуло, как воздушный шар, в который воткнули кинжал, — написала в Instagram Юля в день финала.

Она добавила, что ей плохо, а внутри она ощущает лишь отвратительное чувство.

— Когда разбивается сердце внутри пустота вакуум и пекущая боль. В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной? — подчеркнула Юля.

Финал реалити-шоу Холостяк 2021

21 мая на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу Холостяк 2021. За сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические.

Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания.

Как прошел финал реалити-шоу Холостяк 2021 — читайте более подробно на Фактах ICTV.