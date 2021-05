22 мая состоялся финал международного конкурса Евровидение 2021. Литва выступала под номером восемнадцать, а представила страну группа The Roop с песней Discoteque. Смотрите онлайн выступление Литвы в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.

Музыкальный коллектив The Roop выступил с песней Discoteque. Участники группы предстали на сцене в желтых костюмах.

Трек Discoteque соответствует своему названию и является довольно зажигательным. Он о музыке, ритме и движении. Солист The Roop поет о том, что танцевать одному — это нормально.

Текст песни The Roop — Discoteque

Okay, I feel the rhythm

Something’s going on here

The music flows through my veins

It’s taking over me, it’s slowly kicking in

My eyes are blinking and I don’t know what is happening

I can’t control it, don’t wanna end it

There’s no one here and I don’t care

I feel it’s safe to dance alone (Dance alone)

Dance alone (Dance alone), dance alone (Dance alone)

Dance alone (Dance alone), dance alone (Dance alone)

Dance alone (Dancе alone), dance alone, dancе alone

Let’s discoteque right at my home

It is okay to dance alone

Dance alone, dance alone (Alone)

Dance alone (Alone), dance alone (Alone)

I got the moves, it’s gonna blow

Dance alone, dance alone

Dance alone, dance alone

By dancing on my own

I’m healing wounded soul

My body shaking hard

It’s breaking, have to let it go

I need to get up and put my hands up

There’s no one here and I don’t care

I feel it’s safe to dance alone

Let’s discoteque right at my home

It is okay to dance alone

Dance alone, dance alone (Alone)

Dance alone (Alone), dance alone (Alone)

I got the moves, it’s gonna blow

Dance alone, dance alone

Dance alone, dance alone

Let’s discoteque right at my home

It is okay to dance alone

I got the moves, it’s gonna blow

It is okay to dance alone

Let’s discoteque right at my home

It is okay to dance alone

I got the moves, it’s gonna blow

It is okay to dance alone

Перевод песни The Roop — Discoteque

Окей, я чувствую ритм,

Прямо здесь что-то начинается,

Музыка бежит по моим венам

Она захватывает меня, медленно проникает под кожу,

Глаза моргают, но я не понимаю, что происходит,

Я не могу контролировать этого и не хочу останавливать.

Вокруг ни души, и мне всё равно,

Я вполне могу позволить себе танцевать в одиночестве,

Танцевать в одиночестве (танцую в одиночестве),

Танцевать в одиночестве (танцую в одиночестве),

Танцевать в одиночестве (танцую в одиночестве)

Давай устроим дискотеку прямо у меня дома,

Ничего страшного в том, что танцуешь в одиночестве,

Танцуешь в одиночестве (танцую в одиночестве),

Танцуешь в одиночестве (танцую в одиночестве),

Я знаю пару движений и готов зажигать!

Танцуя в одиночестве, танцую в одиночестве,

Танцуя в одиночестве, танцую в одиночестве

Танцуя в одиночестве,

Я исцеляю свою раненую душу,

Всё тело дрожит, сердце разрывается,

Нужно расслабиться.

Мне нужно встать и поднять руки вверх,

Вокруг ни души, и мне всё равно,

Я вполне могу позволить себе танцевать в одиночестве

Давай устроим дискотеку прямо у меня дома,

Ничего страшного в том, что танцуешь в одиночестве,

Танцуешь в одиночестве (танцую в одиночестве),

Танцуешь в одиночестве (танцую в одиночестве),

Я знаю пару движений и готов зажигать!

Танцуя в одиночестве, танцую в одиночестве,

Танцуя в одиночестве, танцую в одиночестве

Давай устроим дискотеку прямо у меня дома,

Ничего страшного в том, что танцуешь в одиночестве,

Я знаю пару движений и готов зажигать!

Ничего страшного в том, что танцуешь в одиночестве

Давай устроим дискотеку прямо у меня дома,

Ничего страшного в том, что танцуешь в одиночестве,

Я знаю пару движений и готов зажигать!

Ничего страшного в том, что танцуешь в одиночестве

Финалисты Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 свои номера представляют 26 участников, в том числе украинская группа Go-A.

Некоторые из конкурсантов остановились на лаконичном выступлении, кто-то сосредоточился на сложном номере, а кто-то пытается создать уникальный вайб на сцене.

Все выступления финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision