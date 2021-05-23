Где пройдет Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году будет проходить в Италии.

По итогам финала Евровидения 2021 победил Maneskin, который представлял страну в этом году. Поэтому в 2022 году конкурс будет принимать Италия.

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Однако, пока нельзя сказать, какой именно город будет принимать Евровидение 2022, так как это решение принимают власти страны. Часто города выставляют свою на кандидатуру, а затем гражданам предлагают проголосовать за своего фаворита. Поэтому город, который примет конкурс, мы узнаем только спустя несколько месяцев.

Результаты Евровидения 2021

22 мая в Роттердаме в финале Евровидения свои номера представили 26 конкурсантов, в частности группа Go-A. Украинцы выступали 19-ми.

После выступлений конкурсантов, пресс-атташе каждой страны-участницы объявил баллы своего жюри. Далее к ним приплюсовали оценки по итогам зрительского голосования.

Результаты голосования на Евровидении 2021 — смотрите в материале от Фактов ICTV.