Где пройдет Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году будет проходить в Италии.
По итогам финала Евровидения 2021 победил Maneskin, который представлял страну в этом году. Поэтому в 2022 году конкурс будет принимать Италия.
Однако, пока нельзя сказать, какой именно город будет принимать Евровидение 2022, так как это решение принимают власти страны. Часто города выставляют свою на кандидатуру, а затем гражданам предлагают проголосовать за своего фаворита. Поэтому город, который примет конкурс, мы узнаем только спустя несколько месяцев.
Результаты Евровидения 2021
22 мая в Роттердаме в финале Евровидения свои номера представили 26 конкурсантов, в частности группа Go-A. Украинцы выступали 19-ми.
После выступлений конкурсантов, пресс-атташе каждой страны-участницы объявил баллы своего жюри. Далее к ним приплюсовали оценки по итогам зрительского голосования.
Результаты голосования на Евровидении 2021 — смотрите в материале от Фактов ICTV.