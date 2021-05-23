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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Гипноз, рейв и мурашки по коже: сеть о выступлении Украины в финале Евровидения 2021

Go-A євробачення 2021

В Роттердаме 22 мая состоялся грандиозный финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Украина выступала под 19-м номером, а представляла страну электро-фольк группа Go-A с полностью украиноязычной песней Шум.

Как публика отреагировала на выступление Go-A в финале Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

  • Это было очень круто!
  • Единственный номер, от которого мурашки по коже.
  • Гордость нашей страны!
  • Одна из лучших песен этого года! — пишут в сети.
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
  • Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины
Гипноз, рейв и мурашки по коже: сеть о выступлении Украины в финале Евровидения 2021 / 12 фотографий

Как Украина выступила в финале Евровидения 2021

Конкурсный номер группы Go-A в финале Евровидения 2021 поразил зрителей своей неординарностью. На сцене Ahoy Arena солистка группы Екатерина Павленко появилась в зеленой шубе, а все остальные участники коллектива — в белых костюмах.

Выступление гармонично дополняли спецэффекты, яркая графика и ритмичная хореография. В основе номера лежит пробуждения всего живого. Песней Шум группа Go-A призывает публику проснуться от информационного шума и понять, что уже пришла весна.

Выступление Украины в финале Евровидения 2021 — смотрите онлайн на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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