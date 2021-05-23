Евровидение 2021. Финал. Go-A — Шум: реакция сети на выступление Украины

В Роттердаме 22 мая состоялся грандиозный финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Украина выступала под 19-м номером, а представляла страну электро-фольк группа Go-A с полностью украиноязычной песней Шум.

Как публика отреагировала на выступление Go-A в финале Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Это было очень круто!

Единственный номер, от которого мурашки по коже.

Гордость нашей страны!

Одна из лучших песен этого года! — пишут в сети.















































Гипноз, рейв и мурашки по коже: сеть о выступлении Украины в финале Евровидения 2021 / 12 фотографий

чесно кажучи, тепер неважливо, яке місце займе Україна. просто дякую Go-a за українську мову, український фольклор, українську душу. в такі моменти розумію, чому пишаюся тим, що Україна моя Батьківщина????????#євробачення #eurovision #Go_a pic.twitter.com/dLrdHCZrtO — фуфломіцин (@krumpell) May 22, 2021

Как Украина выступила в финале Евровидения 2021

Конкурсный номер группы Go-A в финале Евровидения 2021 поразил зрителей своей неординарностью. На сцене Ahoy Arena солистка группы Екатерина Павленко появилась в зеленой шубе, а все остальные участники коллектива — в белых костюмах.

Выступление гармонично дополняли спецэффекты, яркая графика и ритмичная хореография. В основе номера лежит пробуждения всего живого. Песней Шум группа Go-A призывает публику проснуться от информационного шума и понять, что уже пришла весна.

Выступление Украины в финале Евровидения 2021 — смотрите онлайн на Фактах ICTV.