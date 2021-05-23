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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Дмитро Кудрявцев |

Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу

Go-A

Группа Go-A, накануне занявшая пятое место в финале песенного конкурса Евровидение, вернулась в Киев.

Музыкантов в аэропорту встречали фанаты и журналисты.

В финале Евровидения, которое в этом году проходило в нидерландском Роттердаме, участвовали представители 20 стран.

Солистка Екатерина Павленко рассказала, что в ее ближайших планах – продолжить музыкальную деятельность.

По словам украинки, результаты голосования профессиональных судей ее немного расстроили, но реакция зрителей была великолепной.

— Я хочу сказать, что после финала овации никак не прекращались. Стоял такой грохот, что сцена едва не развалилась. Даже полицейские выражали нам уважение. Вообще в зале было очень много украинских флагов, — рассказала она.

Павленко добавила, что с победителями конкурса удалось наладить дружеские отношения. Вокалистка добавила, что представители Финляндии и Австралии выступили с предложением о коллаборации.

Лидер группы Go-A также отметила, что не считает 5 место – провалом. Певица подчеркнула, что песня Шум в стримминговом сервисе Spotify заняла пятое место в чартах, что является большим успехом.

Она также добавила, что ближайший концерт группы запланировано на 30 мая.

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Победителем в этом году стала итальянская группа Måneskin. Второе и третье места заняли представители Франции и Швейцарии соответственно.

Украинская группа по результатам голосования зрителей и профессионального жюри набрала 364 балла и заняла итоговое пятое место.

  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
  • Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу
Go-A вернулись в Киев: как встречали украинскую группу / 8 фотографий

Реакция Go-A на результаты Евровидения 2021

После окончания финала песенного конкурса Евровидение украинская группа поблагодарила своих фанатов за поддержку.

Участники группы Go-A рассказали, что едва смогли сдержать эмоции, когда узнали результаты конкурса.

Кроме того, музыканты добавили, что не могут передать словами свои ощущения.

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