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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Кто одержал победу на Евровидении 2021

Евровидение

В Роттердаме 22 мая назвали имя победителя Евровидения 2021. В этом году победу одержала группа Maneskin, которая представляет Италию.

По итогам голосования профессионального жури группа Maneskin получила только 206 баллов и располагалась на четвертом месте. Однако по результатам зрительского голосования они стали бесспорными лидерами. Всего группа Maneskin получила 524 балла. 

К слову, еще с самого начала букмекеры прогнозировали победу именно Италии.

Maneskin — рок-группа из Рима (Италия). В ее состав входят четверо участников Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итан Торчио.

Группу Maneskin основали в 2016 году. Первую славу они получили после итальянского X Factor. Коллектив на конкурсе тогда занял второе место.

В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием Il ballo della vita, который получил положительные отзывы не только в Италии, но и в ряде других стран Европы.

В 2021 году коллектив Maneskin победил на музыкальном фестивале Sanremo (аналог нацотбора) и получил право представлять Италию на Евровидении.

Результаты Евровидения 2021

22 мая в Роттердаме в финале Евровидения свои номера представили 26 конкурсантов, в частности группа Go-A. Украинцы выступали 19-ми.

После выступлений конкурсантов, пресс-атташе каждой страны-участницы объявил баллы своего жюри. Далее к ним приплюсовали оценки по итогам зрительского голосования.

Результаты голосования на Евровидении 2021 — смотрите в материале от Фактов ICTV.

Фото: Eurovision

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