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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Maneskin назвали Go-A своим фаворитом Евровидения 2021

Maneskin назвали Go-A своим фаворитом Евровидения 2021

Победитель Евровидения группа Maneskin из Италии назвала своего фаворита на конкурсе. Все участники коллектива единогласно назвали Украину. Нашу страну представляла группа Go-A с песней Шум.

Об этом ребята из Maneskin заявили во время пресс-конференции по итогам Евровидения 2021.

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Один из журналистов спросил о том, а за кого болели сами победители.

На что солист и другие участники ответили: Ukraine!

Результаты Евровидения 2021

22 мая в Роттердаме в финале Евровидения свои номера представили 26 конкурсантов, в частности группа Go-A. Украинцы выступали 19-ми.

После выступлений конкурсантов, пресс-атташе каждой страны-участницы объявил баллы своего жюри. Далее к ним приплюсовали оценки по итогам зрительского голосования.

Результаты голосования на Евровидении 2021 — смотрите в материале от Фактов ICTV.

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