Победитель Евровидения группа Maneskin из Италии назвала своего фаворита на конкурсе. Все участники коллектива единогласно назвали Украину. Нашу страну представляла группа Go-A с песней Шум.

Об этом ребята из Maneskin заявили во время пресс-конференции по итогам Евровидения 2021.

Один из журналистов спросил о том, а за кого болели сами победители.

На что солист и другие участники ответили: Ukraine!

Результаты Евровидения 2021

22 мая в Роттердаме в финале Евровидения свои номера представили 26 конкурсантов, в частности группа Go-A. Украинцы выступали 19-ми.

После выступлений конкурсантов, пресс-атташе каждой страны-участницы объявил баллы своего жюри. Далее к ним приплюсовали оценки по итогам зрительского голосования.

Результаты голосования на Евровидении 2021 — смотрите в материале от Фактов ICTV.