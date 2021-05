В Роттердаме, 22 мая, состоялся грандиозный финал Евровидения 2021. Победителем международного песенного конкурса стал представитель Италии — группа Maneskin.

Видео выступления победителя Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Zitti E Buoni — Maneskin: текст песни Италии на Евровидении 2021

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’ camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma…

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro.

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebbrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché…

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro.

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria.

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro.

Zitti E Buoni — Maneskin: перевод песни Италии на Евровидении 2021

Они всё равно не поймут, о чём я,

Одежда вымазана, брат, в грязи,

С пожелтевшими от курева пальцами,

Я иду летящей походкой.

Прости, но я очень верю,

Что пойду на взлёт,

Хоть и приходится идти в гору,

Потому я сейчас и тренируюсь.

Счастливо оставаться, дамы и господа!

Актёры, ваш выход!

А вы плюйте, чтоб не сглазить,

Сидите тише воды ниже травы.

Народ здесь подозрительный, чем-то торгуют на углах.

Я слишком много ночей провёл вне дома,

Сейчас разнесу эти двери в щепки!

Смотрю вверх, как скалолазы,

Ты прости, мама, что у меня не все дома, но…

Пусть я чокнутый, зато я не такой, как они,

И ты чокнутая, зато не такая, как они,

Мы чокнутые, зато не такие, как они,

Мы чокнутые, зато не такие, как они.

Я

Писал страницы за страницами,

Видел соль и слёзы,

Этих людей на машинах,

«Против течения не идти!» —

Надпись на надгробном камне.

В моём доме нет Бога нет,

Но если ты найдёшь смысл времени,

Ты воспрянешь из забытья.

И нет такого ветра, который победил бы

Мощь природы

С правильной точки зрения.

Чувствуешь, как пьянит ветер?

С восковыми крыльями за плечами

Я буду искать эту высоту,

Захочешь остановить меня — удачи!

Лучше сразу отрубить мне голову.

Потому что….

Пусть я чокнутый, зато я не такой, как они,

И ты чокнутая, зато не такая, как они,

Мы чокнутые, зато не такие, как они,

Мы чокнутые, зато не такие, как они.

Люди болтают, увы,

О том, в чём не смыслят.

Отвези меня туда, где я выплыву,

Здесь я задыхаюсь.

Люди болтают, увы,

О том, в чём не смыслят.

Отвези меня туда, где я выплыву,

Здесь я задыхаюсь.

Люди болтают, увы,

О том, в чём ни хрена не смыслят.

Отвези меня туда, где я выплыву,

Здесь я задыхаюсь.

Пусть я чокнутый, зато я не такой, как они,

И ты чокнутая, зато не такая, как они,

Мы чокнутые, зато не такие, как они,

Мы чокнутые, зато не такие, как они.

Мы не такие, как они.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2021

За победу в международном песенном конкурсе Евровидение 2021 соревновались представители 26 стран. Среди них была и украинская группа Go-A, которая зажгла сцену в Роттердаме с полностью украиноязычной песней Шум. Коллектив поразил интернациональную публику яркой постановкой номера.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.