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Каріна Зуєва |

Первый концерт, X-Фактор и фильм: что известно о группе Maneskin

Первый концерт, X-Фактор и фильм: что известно о группе Maneskin

22 мая в Роттердаме состоялся 65-й песенный конкурс Евровидения 2021. Победителем стала рок-группа Maneskin, которая представляла Италию с песней Zitti e buoni.

Музыкальный коллектив набрал 524 балла.

Что известно о победителе Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Maneskin — рок-группа из Рима, состоящая из четырех участников — вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио.

Участники группы Maneskin решили создать свой музыкальный коллектив в 2016 году. В тот же год они дали свой первый живой концерт за пределами родного города.

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В 2017 году к ним пришла широкая известность, после того, как они заняли второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X-Factor. Тогда же Maneskin выпустили свой первый сингл Chosen, который вошел в их мини-альбом.

В марте 2018 года группа презентовала свой первый англоязычный трек Morirò da re, который получил широкую популярность. Для продвижения их альбома Il ballo della vita, музыкальный коллектив выпустил документальный фильм Это Монескин.

Также они одержали победу на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо в 2021 году с той же песней, с которой они выступили на Евровидении 2021.

Италия на Евровидении 2021

Италия на Евровидении 2021 выступала под 24-м номером. Группа Maneskin зажгла сцену в Роттердаме своим ярким выступлением. Участники музыкального коллектива были одеты в бордовые костюмы, а солист — в комбинезон с открытым торсом.

Как Италия выступила на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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