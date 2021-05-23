В финале Евровидения 2021 показал свое попурри победитель прошлого конкурса Дункан Лоуренс.

Победитель Евровидения 2019 накануне финала заболел коронавирусом, поэтому выйти на сцену 22 мая он так и не смог.

Однако благодаря магии телевидения, зрители смогли посмотреть попурри Дункана Лоуренса в финале Евровидения 2021.

Речь идет о записи репетиции, которую Дункан провел 17 мая.

Финалисты Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 свои номера представили 26 участников, в том числе украинская группа Go-A.

Некоторые из конкурсантов остановились на лаконичном выступлении, кто-то сосредоточился на сложном номере, а кто-то пытается создать уникальный вайб на сцене.

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