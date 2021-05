Евровидение 2021: как прошел финал конкурса Евровидение

В Роттердаме (Нидерланды) 22 мая отгремел финал песенного конкурса Евровидение 2021. Во время концерта свои номера презентовали 26 стран-участниц, в частности Украина.

В финале Евровидения 2021 победила группа Maneskin из Италии. По итогам голосования профессионального жюри группа Maneskin получила только 206 баллов и располагалась на четвертом месте. Однако по результатам зрительского голосования они стали бесспорными лидерами. Всего группа Maneskin получила 524 балла.

После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, то участников Maneskin разрывали эмоции и не только. Солист Maneskin так радовался победе, что даже не удержал свои штаны, они треснули на самом интересном месте.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021