Евровидение 2021: как прошел финал конкурса Евровидение

В Роттердаме (Нидерланды) 22 мая отгремел финал песенного конкурса Евровидение 2021. Во время концерта свои номера презентовали 26 стран-участниц, в частности Украина.

Победитель Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 победила группа Maneskin из Италии. По итогам голосования профессионального жюри группа Maneskin получила только 206 баллов и располагалась на четвертом месте. Однако по результатам зрительского голосования они стали бесспорными лидерами. Всего группа Maneskin получила 524 балла.

Выступление Maneskin в финале Евровидения

После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, то участников Maneskin разрывали эмоции и не только. Солист Maneskin так радовался победе, что даже не удержал свои штаны, они треснули на самом интересном месте.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

К слову, во время пресс-конференции представители группы Maneskin заявили, что их фаворитом на конкурсе был украинский коллектив Go-A.

Украина в финале Евровидения — как выступила группа Go-A

Украинская группа Go-A устроила настоящий магический рейс на сцене Евровидения. Катерина отлично справилась с вокальной частью. В свою очередь, зрители в зале просто вскочили со своих ради диких танцев под бит от украинцев.

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По итогам судейского и зрительского голосования Украина заняла пятое место.

Кстати, Украина получила 12 баллов только от судей Литвы. От профессионального жюри украинская группа получила лишь 97 баллов. Однако зрители показали искреннюю любовь к Go-A. Ведь по итогам голосования зрителей Украина была на втором месте, сразу после Италии, набрав 267 баллов. В сумме у Go-A — 364.

— Мы заняли 5 место! Эмоции переполняют, даже словами трудно описать, что мы сейчас чувствуем! Спасибо каждому, кто болел, поддерживал и верил в нас! — написали участники группы Go-A.

Результаты голосования в финале Евровидения

Оценки судей и зрителей каждый год вызывают ряд споров, однако в 2021 году к судьям очень много вопросов. Ведь получилось так, что все явные фавориты зрителей недополучили баллов от жюри.

Если об Украине мы писали выше, то вот еще одна интересная ситуация с судьями. Азербайджан отдал России 12 баллов, а Молдова от РФ получила 12. Хотя обе страны далеко не в топе. Лидерами судей были Швейцария и Франция, которые получили достаточно посредственные оценки от зрителей. Также в лидерах жюри была Мальта, которая и вовсе провалилась во время зрительского голосования.

Кстати, интересно, что по итогам голосования зрителей сразу четыре страны получили ноль — Великобритания, Германия, Испания и Нидерланды. В результате, у конкурсанта от Великобритании Джеймса Ньюмана всего 0 баллов.

Как проходил финал Евровидения

Открывала финал представительница Кипра Elena Tsagrinou. Ярко, красиво, но зрителям не по душе ее выступление.

Также зажигательно вечер продолжили Израиль, Мальта, Греция. Справедливости ради, их выступления, несмотря на постановки, смотрелись однотипно. Если вы не еврофан, то с первого раза вряд ли они запомнятся.

Представительница от России Манижа почему-то спела куда хуже, чем полуфинале. По итогу ее выступление получило девятое место.

Оригинальностью отличались представители от Литвы группа The Roop и исландцы Daði og Gagnamagnið.

Финны Blind Channel и итальянцы из Maneskin дали рока на сцене. К слову, их результаты показали, что ефрофаны устали от попа и им захотелось драйва.

Все выступления в финале Евровидения

Финалисты Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 свои номера представили 26 участников, в том числе украинская группа Go-A.

Некоторые из конкурсантов остановились на лаконичном выступлении, кто-то сосредоточился на сложном номере, а кто-то пытается создать уникальный вайб на сцене.

Все выступления финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.