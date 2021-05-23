Давида Дамиано, солиста группы Maneskin, победившей на Евровидении 2021, заподозрили в употреблении наркотиков.

На видео, которое быстро распространилось в соцсетях, артист наклоняется над столом и складывает руки.

Зрителям это напомнило характерный жест перед употреблением запрещенных порошкообразных препаратов.

Уже во время пресс-конференции Давида Дамиано спросили, что он думает по поводу таких обвинений.

Артист бурно отреагировал на вопрос, отметив, что в момент, оказавшийся на видео, его коллега разбил бокал.

Позже на своей странице в Instargam Давид Дамиано вернулся к этой теме: он заверил поклонников, что группа Maneskin выступает против наркотиков.

Maneskin и Украина

Также во время конференции солист группы Maneskin оценил выступление Украины на Евровидении 2021.

Давид Дамиано заявил, что считает группу Go-A фаворитом песенного конкурса.

Он добавил, что звучание украинской исполнительницы было уникальным.