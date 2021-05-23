Давида Дамиано, солиста группы Maneskin, победившей на Евровидении 2021, заподозрили в употреблении наркотиков.
На видео, которое быстро распространилось в соцсетях, артист наклоняется над столом и складывает руки.
Зрителям это напомнило характерный жест перед употреблением запрещенных порошкообразных препаратов.
Уже во время пресс-конференции Давида Дамиано спросили, что он думает по поводу таких обвинений.
Артист бурно отреагировал на вопрос, отметив, что в момент, оказавшийся на видео, его коллега разбил бокал.
Позже на своей странице в Instargam Давид Дамиано вернулся к этой теме: он заверил поклонников, что группа Maneskin выступает против наркотиков.
Maneskin и Украина
Также во время конференции солист группы Maneskin оценил выступление Украины на Евровидении 2021.
Давид Дамиано заявил, что считает группу Go-A фаворитом песенного конкурса.
Он добавил, что звучание украинской исполнительницы было уникальным.