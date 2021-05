В финале Евровидения 2021 в Роттердаме победила группа Maneskin, которая представляла Италию на конкурсе.

Если букмекеры сразу говорили, что первое место за Maneskin, то судьи дали им не так много баллов, которых хватило только на четвертое место. Однако зрители показали им свою любовь. По итогам голосования именно Maneskin стали лидерами, одержав победу.

После оглашения окончательных результатов участники группа Maneskin жарко отреагировали на победу.

Солист коллектива Дамиано Давид настолько радовался, что даже не уследил за штанами, которые треснули в самом интересном месте.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021