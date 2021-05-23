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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

У солиста Maneskin треснули штаны после победы на Евровидении

У солиста Maneskin треснули штаны после победы на Евровидении

В финале Евровидения 2021 в Роттердаме победила группа Maneskin, которая представляла Италию на конкурсе.

Если букмекеры сразу говорили, что первое место за Maneskin, то судьи дали им не так много баллов, которых хватило только на четвертое место. Однако зрители показали им свою любовь. По итогам голосования именно Maneskin стали лидерами, одержав победу.

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После оглашения окончательных результатов участники группа Maneskin жарко отреагировали на победу.

Солист коллектива Дамиано Давид настолько радовался, что даже не уследил за штанами, которые треснули в самом интересном месте.

Италия на Евровидении 2021

Италия на Евровидении 2021 выступала под 24-м номером. Группа Maneskin зажгла сцену в Роттердаме своим ярким выступлением. Участники музыкального коллектива были одеты в бордовые костюмы, а солист — в комбинезон с открытым торсом.

Как Италия выступила на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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