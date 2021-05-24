Украину ограбили: как оценили выступление Go-A на Евровидении

Профессиональное жюри Евровидения занизило оценки украинской группы Go-A.

К такому выводу пришли пользователи социальных сетей как в самой Украине, так и за ее пределами.

В частности, участники итальянской рок-группы Maneskin, которая в итоге заняла первое место, признались, что болели за украинских исполнителей.

В соцсетях даже появилось видео, где солист итальянского коллектива Дамиано Давид просит Go-A научить его словам песни.

Реакция социальных сетей

Журналист Сергей Сидоренко предположил, что столь низкие оценки жюри были политически мотивированы. Он напомнил, что именно представители славяноязычных стран не дали Украине ни единого бала, тогда как голосование зрителей из этих стран выглядело зеркально.

— Да-да, конечно же – просто песенный конкурс, никакой политики, — написал Сидоренко.

Представители стран Евросоюза также отметили, что Украина имела наибольший разрыв между результатами голосования зрителей и оценками жюри.

Некоторые пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Go-A заняли второе место по результатам телеголосования.

— Украина полностью ограблена голосованием жюри, — возмутился пользователь Марк Эмлин Эванс.

Часть зрителей также отметила, сколь удачным был как сам номер, так и сочетание украинского фолка с электронной музыкой.

В Италии и вовсе предложили украинцам, желающим в следующем году посетить Евровидение, бесплатное проживание и питание.

Как встречали Go-A в Украине

Украинскую группу Go-A, несмотря на пандемию коронавируса, встречали фанаты и множество журналистов.

Солистка Екатерина Павленко рассказала, что в ее ближайших планах – продолжить музыкальную деятельность.

Она также отметила, что результаты голосования профессиональных судей ее немного расстроили, но реакция зрителей была великолепной.