Украину ограбили: как оценили выступление Go-A на Евровидении

Профессиональное жюри Евровидения занизило оценки украинской группы Go-A.

К такому выводу пришли пользователи социальных сетей как в самой Украине, так и за ее пределами.

В частности, участники итальянской рок-группы Maneskin, которая в итоге заняла первое место, признались, что болели за украинских исполнителей.

В соцсетях даже появилось видео, где солист итальянского коллектива Дамиано Давид просит Go-A научить его словам песни.

#Måneskin felt the urge to reach out for one of their fav #eurovision artists, #Go_A ????

They wanted to learn some of #Shum lyrics so much????????

They also gifted them with their last album(signed)

I love this kind of interactions in #esc ???????? #Ukraine #Italy #Måneskin #escita #ESC2021 pic.twitter.com/bixhrJVcq3

— ????????????ℯ???????????? ???????????????????????? (@fire_cat__) May 22, 2021