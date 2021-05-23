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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Трудно описать, что мы чувствуем: реакция Go-A на результаты Евровидения 2021

Трудно описать, что мы чувствуем: реакция Go-A на результаты Евровидения 2021

На международном песенном конкурсе Евровидение 2021 Украина заняла пятое место. Страну представляла группа Go-A с украиноязычной песней Шум.

Как участники группы Go-A отреагировали на результаты Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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По результатам голосования Украина набрала 97 баллов от жюри и 267 баллов от зрителей. На странице в Instagram группа Go-A поблагодарила своих поклонников за поддержку и веру в них.

— Мы заняли 5 место! Эмоции переполняют, даже словами трудно описать, что мы сейчас чувствуем! Спасибо каждому, кто болел, поддерживал и верил в нас! — написали участники группы Go-A.

Кто одержал победу на Евровидении 2021

Победителем международного песенного конкурса Евровидение 2021 стала рок-группа Maneskin из Италии.

На сцене в Роттердаме группа исполнила песню Zitti E Buoni. По результатам голосования представитель Италии получил 524 балла и стал абсолютным лидером на Евровидении 2021.

Что известно о победителе Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: СТБ

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