На международном песенном конкурсе Евровидение 2021 Украина заняла пятое место. Страну представляла группа Go-A с украиноязычной песней Шум.

Как участники группы Go-A отреагировали на результаты Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

По результатам голосования Украина набрала 97 баллов от жюри и 267 баллов от зрителей. На странице в Instagram группа Go-A поблагодарила своих поклонников за поддержку и веру в них.

— Мы заняли 5 место! Эмоции переполняют, даже словами трудно описать, что мы сейчас чувствуем! Спасибо каждому, кто болел, поддерживал и верил в нас! — написали участники группы Go-A.

Кто одержал победу на Евровидении 2021

Победителем международного песенного конкурса Евровидение 2021 стала рок-группа Maneskin из Италии.

На сцене в Роттердаме группа исполнила песню Zitti E Buoni. По результатам голосования представитель Италии получил 524 балла и стал абсолютным лидером на Евровидении 2021.

Что известно о победителе Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.