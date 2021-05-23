В Роттердаме завершилось Евровидение 2021. Победителем международного песенного конкурса стала Италия, а последнюю 26-ю строчку заняла Великобритания.

Великобританию представлял James Newman с песней Embers. Певец стал единственным, кто не получил ни одного балла ни от зрителей, ни от национального жюри.

Но после объявления общих результатов исполнителя очень поддержала публика, которая присутствовала на Евровидении в Роттердаме.

Стоит отметить, что James Newman автоматически оказался в финале конкурса, поскольку Великобритания входит в состав стран-основательниц Евровидения.

Выступление James Newman в финале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2021

За победу в международном песенном конкурсе Евровидение 2021 соревновались представители 26 стран. Среди них была и украинская группа Go-A, которая зажгла сцену в Роттердаме с полностью украиноязычной песней Шум. Коллектив поразил интернациональную публику яркой постановкой номера.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.