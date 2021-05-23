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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Марина Корзун |

Как голосовали жюри и зрители в финале Евровидения (ТАБЛИЦА)

Евровидение

Финал Евровидения 2021 отгремел в Роттердаме! По результатам голосования победу на конкурсе одержала Италия группа Maneskin с песней Zitti E Buoni набрала 524 балла.

Украинская группа Go-A уверенно расположилась на пятой строчке таблицы.

Как распределились баллы жюри и зрителей — итоговую таблицу результатов голосования в финале Евровидения 2021 подготовили Факты ICTV.

Страна Голосование жюри Голосование зрителей Общий балл
Италия 206 318 524
Франция 248 251 499
Швейцария 267 165 432
Исландия 198 180 378
Украина 97 267 364
Финляндия 83 218 301
Мальта 208 47 255
Литва 55 165 220
Росссия 104 100 204
Греция 91 79 170
Болгария 140 30 170
Португалия 126 27 153
Молдова 53 62 115
Швеция 46 63 109
Сербия 20 82 102
Кипр 50 44 94
Израиль 73 20 93
Норвегия 15 60 75
Бельгия 71 3 74
Азербайджан 32 33 65
Албания 22 35 57
Сан-Марино 37 13 50
Нидерланды 11 0 11
Іспания 6 0 6
Германия 3 0 3
Великобритания 0 0 0

Кто победил на Евровидении 2021

Победителем Евровидения 2021 стала рок-группа из Италии Maneskin. Песня в стиле хард-рок Zitti e bouni получила 206 баллов от проффесионального жюри и еще 318 баллов от зрителей.

Благодаря группе Maneskin Евровидение 2022 пройдет в Италии. Мы публиковали видео и текст песни победителя Евровидения 2021.

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