Финал Евровидения 2021 отгремел в Роттердаме! По результатам голосования победу на конкурсе одержала Италия — группа Maneskin с песней Zitti E Buoni набрала 524 балла.

Украинская группа Go-A уверенно расположилась на пятой строчке таблицы.

Как распределились баллы жюри и зрителей — итоговую таблицу результатов голосования в финале Евровидения 2021 подготовили Факты ICTV.

Страна Голосование жюри Голосование зрителей Общий балл Италия 206 318 524 Франция 248 251 499 Швейцария 267 165 432 Исландия 198 180 378 Украина 97 267 364 Финляндия 83 218 301 Мальта 208 47 255 Литва 55 165 220 Росссия 104 100 204 Греция 91 79 170 Болгария 140 30 170 Португалия 126 27 153 Молдова 53 62 115 Швеция 46 63 109 Сербия 20 82 102 Кипр 50 44 94 Израиль 73 20 93 Норвегия 15 60 75 Бельгия 71 3 74 Азербайджан 32 33 65 Албания 22 35 57 Сан-Марино 37 13 50 Нидерланды 11 0 11 Іспания 6 0 6 Германия 3 0 3 Великобритания 0 0 0

Кто победил на Евровидении 2021

Победителем Евровидения 2021 стала рок-группа из Италии Maneskin. Песня в стиле хард-рок Zitti e bouni получила 206 баллов от проффесионального жюри и еще 318 баллов от зрителей.

Благодаря группе Maneskin Евровидение 2022 пройдет в Италии. Мы публиковали видео и текст песни победителя Евровидения 2021.