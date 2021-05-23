Финал Евровидения 2021 отгремел в Роттердаме! По результатам голосования победу на конкурсе одержала Италия — группа Maneskin с песней Zitti E Buoni набрала 524 балла.
Украинская группа Go-A уверенно расположилась на пятой строчке таблицы.
Как распределились баллы жюри и зрителей — итоговую таблицу результатов голосования в финале Евровидения 2021 подготовили Факты ICTV.
|Страна
|Голосование жюри
|Голосование зрителей
|Общий балл
|Италия
|206
|318
|524
|Франция
|248
|251
|499
|Швейцария
|267
|165
|432
|Исландия
|198
|180
|378
|Украина
|97
|267
|364
|Финляндия
|83
|218
|301
|Мальта
|208
|47
|255
|Литва
|55
|165
|220
|Росссия
|104
|100
|204
|Греция
|91
|79
|170
|Болгария
|140
|30
|170
|Португалия
|126
|27
|153
|Молдова
|53
|62
|115
|Швеция
|46
|63
|109
|Сербия
|20
|82
|102
|Кипр
|50
|44
|94
|Израиль
|73
|20
|93
|Норвегия
|15
|60
|75
|Бельгия
|71
|3
|74
|Азербайджан
|32
|33
|65
|Албания
|22
|35
|57
|Сан-Марино
|37
|13
|50
|Нидерланды
|11
|0
|11
|Іспания
|6
|0
|6
|Германия
|3
|0
|3
|Великобритания
|0
|0
|0
Кто победил на Евровидении 2021
Победителем Евровидения 2021 стала рок-группа из Италии Maneskin. Песня в стиле хард-рок Zitti e bouni получила 206 баллов от проффесионального жюри и еще 318 баллов от зрителей.
Благодаря группе Maneskin Евровидение 2022 пройдет в Италии. Мы публиковали видео и текст песни победителя Евровидения 2021.