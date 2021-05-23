22 мая в Роттердаме состоялось большое музыкальное событие — финал Евровидения 2021. За победу на международном песенном конкурсе боролись 26 стран.

Какое место заняла Россия на Евровидении 2021 — читайте в материале Фактов на ICTV.

Россию на песенном конкурсе представляла певица Manizha с песней Russian Woman. На сцене в Роттердаме исполнительница выступала под пятым номером.

В общем Manizha набрала 204 баллы и заняла девятое место на Евровидении 2021.

Как Россия выступила в финале Евровидения 2021

На сцене Евровидения 2021 представительница России исполнила песню об эмансипации и реалии тяжелой жизни российских женщин. Однако Манижа неоднократно заявляла, что ее песня-манифест посвящена всем женщинам мира.

Выступление России в финале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.