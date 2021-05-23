В Роттердаме завершился 65-й песенный конкурс Евровидение 2021. За победу в конкурсе в финале сражалось 26 стран.

Группа Go-A, которая представляла Украину на Евровидении 2021 заняла пятое место. Музыкальный коллектив набрал 364 баллов.

Первое место досталось Италии. Страна набрала 524 балла.

Второе место — Франция, страна набрала 499 баллов. Третье место — Швейцария — 432 балла.

Последнее 26 место занял представитель из Великобритании. Он получил ноль баллов.

Украина в финале Евровидение 2021 выступила под 19-м номером.

История Украины на Евровидении

Каждый год исполнители из разных стран пытаются поразить публику на сцене Евровидения. Получить всемирное признание и завоевать победу.

Украина на конкурсе Евровидение дебютировала в 2003 году. Тогда нашу страну представлял Александр Пономарев с песней Hasta la Vista.

Уже в следующем году представительница Украины певица Руслана победила на Евровидении 2004. Подробнее об истории Украины на Евровидении – читайте на Фактах ICTV.