22 мая в Роттердаме отгремел грандиозный финал Евровидения 2021. На сцене Ahoy Arena свои номера продемонстрировали участники из 26 стран.
Кроме победителей первого и второго полуфиналов, в ряды финалистов автоматически попали представители Нидерландов (поскольку страна является победителем конкурса в 2019 году) и стран-основательниц Евровидения — Италии, Германии, Великобритании, Испании и Франции.
Общие результаты Евровидения 2021, которые формировались по итогам голосования жюри и зрителей, смотрите на Фактах ICTV.
Результаты Евровидения 2021
Кипр (Елена Цагрина — El Diablo) — 94 балла
Албания (Anxhela Peristeri — Karma) — 57 баллов
Израиль (Eden Alene — Set Me Free) — 93 балла
Бельгия (Hooverphonic — The Wrong Place) — 74 балла
Россия (Manizha — Russian woman) — 204 балла
Мальта (Destiny — Je Me Casse) — 255 баллов
Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side) — 153 балла
Сербия (Hurricane — Loco Loco) — 102 балла
Великобритания (James Newman — Embers) — 0 баллов
Греция (Stefania — Last Dance) — 170 баллов
Швейцария (Gjon’s — Tears Tout l’Univers) — 267 баллов
Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years) — 378 баллов
Испания (Blas Cantó — Voy A Quedarme) — 6 баллов
Молдова (Natalia Gordienko — Sugar) — 115 баллов
Германия (Jendrik — I Do not Feel Hate) — 3 балла
Финляндия (Blind Channel — Dark Side) — 301 балл
Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old) — 170 баллов
Литва (The Roop — Discoteque) — 220 баллов
Украина (Go-A — Shum) — 364 баллов
Франция (Barbara Pravi — Voila) — 499 баллов
Азербайджан (Efendi — Mata Hari) — 65 баллов
Норвегия (TIX — Fallen Angel) — 75 баллов
Нидерланды (Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age) — 11 баллов
Италия (Måneskin — Zitti E Buoni) — 524 балла — победитель Евровидения 2021
Швеция (Tusse — Voices) — 109 баллов
Сан-Марино (Senhit — Adrenalina) — 50 баллов
Все песни финалистов Евровидения 2021
В финале международного песенного конкурса Евровидение 2021 представители стран пытались поразить интернациональное жюри и завоевать любовь публики. Кто-то дополнил свой номер сложной хореографией, а кто-то яркими спецэффектами.
Все песни финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.