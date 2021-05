22 мая в Роттердаме отгремел грандиозный финал Евровидения 2021. На сцене Ahoy Arena свои номера продемонстрировали участники из 26 стран.

Кроме победителей первого и второго полуфиналов, в ряды финалистов автоматически попали представители Нидерландов (поскольку страна является победителем конкурса в 2019 году) и стран-основательниц Евровидения — Италии, Германии, Великобритании, Испании и Франции.

Общие результаты Евровидения 2021, которые формировались по итогам голосования жюри и зрителей, смотрите на Фактах ICTV.

Результаты Евровидения 2021

Кипр (Елена Цагрина — El Diablo) — 94 балла

Албания (Anxhela Peristeri — Karma) — 57 баллов

Израиль (Eden Alene — Set Me Free) — 93 балла

Бельгия (Hooverphonic — The Wrong Place) — 74 балла

Россия (Manizha — Russian woman) — 204 балла

Мальта (Destiny — Je Me Casse) — 255 баллов

Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side) — 153 балла

Сербия (Hurricane — Loco Loco) — 102 балла

Великобритания (James Newman — Embers) — 0 баллов

Греция (Stefania — Last Dance) — 170 баллов

Швейцария (Gjon’s — Tears Tout l’Univers) — 267 баллов

Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years) — 378 баллов

Испания (Blas Cantó — Voy A Quedarme) — 6 баллов

Молдова (Natalia Gordienko — Sugar) — 115 баллов

Германия (Jendrik — I Do not Feel Hate) — 3 балла

Финляндия (Blind Channel — Dark Side) — 301 балл

Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old) — 170 баллов

Литва (The Roop — Discoteque) — 220 баллов

Украина (Go-A — Shum) — 364 баллов

Франция (Barbara Pravi — Voila) — 499 баллов

Азербайджан (Efendi — Mata Hari) — 65 баллов

Норвегия (TIX — Fallen Angel) — 75 баллов

Нидерланды (Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age) — 11 баллов

Италия (Måneskin — Zitti E Buoni) — 524 балла — победитель Евровидения 2021

Швеция (Tusse — Voices) — 109 баллов

Сан-Марино (Senhit — Adrenalina) — 50 баллов

Все песни финалистов Евровидения 2021

В финале международного песенного конкурса Евровидение 2021 представители стран пытались поразить интернациональное жюри и завоевать любовь публики. Кто-то дополнил свой номер сложной хореографией, а кто-то яркими спецэффектами.

Все песни финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.