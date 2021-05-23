Евровидение 2021: солиста группы Maneskin Дамиано Давида поздравила его девушка с победой

По мнению публики, одним из самых ярких участников Maneskin стал солист этой группы — Дамиано Давид. Первой с победой на ежегодном песенном конкурсе певца поздравила его девушка.

Свою личную жизнь солист группы старается держать в секрете, однако известно, что он находится в отношениях уже четыре года с 25-летней итальянкой Джорджией Солери.

Многие зрители, глядя на стразы, каблуки и яркие костюмы, в которых Дамиано Давид выступал на конкурсе Евровидение 2021, заподозрили солиста Maneskin в нетрадиционной ориентации.

Однако это неправда — у Дамиано есть девушка, с которой он уже долгое время в отношениях. Джорджия Солери, известная в Италии блогер, горячо болела за своего любимого во время выступления.

На своей странице в Instagram в Stories девушка опубликовала серию видеороликов, на которых можно заметить эмоциональные переживания девушки за солиста группы Maneskin Дамиано Давида и по совместительству своего возлюбленного.

Конкурс Евровидение 2021

22 мая в Нидерландах прошел финал ежегодного песенного конкурса Евровидение 2021. Победу в конкурсе одержала группа Maneskin, представляющая Италию.

В то же время группа Go-A, представляющая Украину, также покорила сердца зрителей. Коллектив получил второе место по итогам зрительского голосования.

Фото: Джорджия Солери