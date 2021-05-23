22 мая в Роттердаме отшумел колоссальный финал ежегодного песенного конкурса Евровидение 2021. Группа Go-A, представляющая Украину, получила максимальную зрительскую поддержку.

Как происходит голосование: равным образом за своих фаворитов могут проголосовать как жюри конкурса, так и наблюдающие зрители.

По неизвестным причинам жюри, в составе которого есть граждане разных стран, поставили Go-A не очень высокие оценки — по итогу Украина получила от жюри 97 баллов.

Однако группа Go-A буквально разорвала публику своей мощной энергетикой. Зрители отдали коллективу одну из самых высоких оценок — 267 баллов.

По итогам зрительского голосования группа, представляющая Украину, оказалась на второе месте. Таким способом суммарно с баллами жюри Украина получила пятое место.

Результаты голосования

В 2021 году ежегодный конкурс Евровидение 2021 проходил в Роттердаме (Нидерланды). Сам конкурс в прошлом году отменили из-за сложной ситуации во всех странах, связанной с пандемией коронавируса.

В этом году конкурс все же состоялся, однако коллективы должны были соблюдать определенные ограничения. Например, участники каждые двое суток сдавали тест на Covid-19.

Однако несмотря на ограничения, группа Go-A представила свой невероятный талант всему миру. Смотрите полный список результатов голосования в финале Евровидение 2021 в материале на сайте Факты ICTV.