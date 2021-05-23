Песенный конкурс Евровидение 2021, который в этом году проходил в Роттердаме, подходит к концу. За первое место в финале борются 26 стран. Участники подготавливали песни, концертные номера, а также яркие и оригинальные костюмы.

Для выступления в Роттердаме на сцене Ahoy Arena участники от стран предстали в разнообразных костюмах. Кто-то выбрал однотонный комбинезон, а кто-то появился в платье-боди, полностью украшенном камнями.

Факты ICTV подготовили голосование и предлагают вам выбрать самый лучший и оригинальный наряд исполнительниц финала Евровидения 2021.

Песни финалистов Евровидения 2021

За победу на Евровидении 2021 в финале боролись 26 стран. С первых двух полуфиналов в финал песенного конкурса прошло 20 стран. Также шесть стран попали в него автоматически — страны-организаторы и страна-победитель Евровидения 2019.

Все песни финалистов Евровидения 2021 собрали Факты ICTV.