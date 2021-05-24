На Евровидении 2021 победила рок-группа Maneskin, которая представляла Италию. Это значит, что именно эта страна будет принимать международный конкурс в 2022 году.

Уже известно, что Евровидение 2022 пройдет в Италии в мае, приблизительные даты, которые рассматривают организаторы — 10-14 мая. Однако с городом, в котором проведут мероприятие, еще не определились. Главные претенденты — Рим, Милан, Турин, Генуя и Болонья.

Есть ряд условий к городу-организатору:

место для 10 тыс. человек на пять-семь недель; две-три тыс. мест в гостиницах, желательно, чтобы они были не более чем в 40 минутах от места проведения Евровидения; город должен предоставить подробный план, в котором отражены все условия.

В Риме Евровидение 2022 может пройти на арене PalaLottomatica. Она вмещает в себя более 11 тыс. человек.

В Милане конкурс может принять арена Mediolanum Forum — 12 700 зрителей.

В Турине можно рассмотреть две арены — Pala Alpitour и Torino Palavelа, которые вмещают более 12 тыс. человек.

В Генуе — Palasport di Genova — до 10 тыс. человек. И в Болонье — Unipol Arena — 20 тыс. зрителей.

Maneskin на Евровидении 2021

В Роттердаме, 22 мая, прошел финал 65-го песенного конкурса Евровидение 2021. За первое место сражалось 26 стран. Италия выступала под 24-м номером.

По итогам голосования профессионального жури группа Maneskin получила 206 баллов, по результатам зрительского голосования — 318 баллов. Всего музыкальный коллектив получил 524 балла. Как Maneskin выступила на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Eurovisionworld