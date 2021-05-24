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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Brexit ни при чем, просто песня плохая: британцы о провале на Евровидении

Brexit ни при чем, просто песня плохая: британцы о провале на Евровидении

В Великобритании поражение James Newman на Евровидении 2021 вызвало волну негодования и комментариев как среди простых граждан, так и среди знаменитостей. Великобритания была единственной страной, которая не набрала ни единого очка и заняла последнее место. К слову, это единственная страна, в баллах которой полностью сошлись и судьи, и зрители.

Так, телеведущий Филлип Шофилд опубликовал пост в Twitter, где отметил, что им просто не стоит беспокоиться.

— Ну что ж, тогда! Молодец, James Newman, мы любим тебя. Это было потрясающее шоу, но, честно говоря, почему мы беспокоимся? — отметил ведущий.

Комментатор Евровидения в Британии Грэм Нортон отметил, что результаты были несправедливыми.

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— Бедный Джеймс. Я говорю это часто, но на самом деле это несправедливо. Это, по большому счету, не самая худшая песня на конкурсе, — заявил Нортон.

Поклонники певца заподозрили, что в его провале виновата Европа. Мол, это месть за Brexit. Однако телеведущий с Британии Пирс Морган опроверг эту теорию и выдвинул свою, хоть и слегка грубую.

— Великобритания получила нули на конкурсе Евровидение не из-за какой-то зловещей мести за Brexit. Мы получили нули, потому что у нас была дерьмовая песня в исполнении дерьмового певца, который дал дерьмовое выступление. Конец, — написал он в Twitter.

Евровидение 2021: кто победил

По официальным результатам, на Евровидении 2021 победила Италия, которую представил рок-группа Maneskin.

Украина на конкурсе заняла пятое место.

В первую десятку также попали Франция, Швейцария, Исландия, Финляндия, Мальта, Литва, Россия и Греция.

Источник: The Sun

Фото: Eurovision

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