В США отгремела музыкальная премия Billboard Music Awards. Самым признанным артистом вечера стал The Weeknd, которого в этом году обделила вниманием Грэмми.

В частности, The Weeknd получил самую первую награду на премии — Артист Hot 100. На сцене он появился в черном костюме и пошутил: Слава Богу, мне больше не нужно носить этот красный костюм.

Bad Bunny получил три награды в категориях Лучший латинский исполнитель, Лучшая латинская песня и Лучший латинский альбом.

Дрейк, получивший наибольшее количество наград Billboard Music Award за все время, получил премию Артист десятилетия. На сцену он вышел со своим 3-летним сыном Адонисом.

Группа Machine Gun Kelly была названа лучшим рок-исполнителем.

BTS выиграли четыре награды, в том числе Лучший дуэт/группа, Лучший исполнитель по продажам песен и Лучший социальный артист.

Лауреаты Billboard Music Award:

Лучший артист — The Weeknd;

Лучший новый артист — Pop Smoke;

Лучший певец — The Weeknd;

Лучшая певица — Taylor Swift;

Лучшая группа — BTS;

Топ Billboard 200 артист — Taylor Swift;

Топ Hot 100 артист — The Weeknd;

Лучший стриминговый артист — Drake;

Лучший артист по продажам — BTS;

Лучший артист на радио — The Weeknd;

Лучший социальный артист (голосование фанатов) — BTS;

Лучший R&B артист — The Weeknd;

Лучший R&B исполнитель — The Weeknd;

Лучший R&B исполнитель — The Weeknd; Лучшая R&B исполнительница — Doja Cat;

Лучший рэп-артист — Pop Smoke;

Лучший рэп-исполнитель — Pop Smoke;

Лучшая реп-исполнительница — Megan Thee Stallion;

Лучший рок-исполнитель — Machine Gun Kelly;

Лучший латиноамериканский артист — Bad Bunny;

Лучший латиноамериканский исполнитель — Bad Bunny;

Лучшая латиноамериканская исполнительница — Karol G;

Лучший артист с танцевальной музыкой — Lady Gaga;

Лучший госпел артист — Kanye West;

Топ Billboard 200 альбом — Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;

Лучший R&B альбом — The Weeknd, After Hours;

Лучший рэп-альбом — Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;

Лучший рок-альбом — Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall;

Лучший латиноамериканский альбом — Bad Bunny, YHLQMDLG;

Лучший танцевальный альбом — Lady Gaga, Chromatica;

Топ Hot 100 Song Presented by Rockstar — The Weeknd, Blinding Lights;

Лучшая стриминговая песня — DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;

Самая популярная песня — BTS, Dynamite;

Лучшая песня для радио — The Weeknd, Blinding Lights;

Лучшая коллаборация по мнению фанов — Gabby Barrett ft. Charlie Puth, I Hope;

Лучшая R&B песня — The Weeknd, Blinding Lights;

Лучшая рэп-песня — DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;

Лучшая рок песня — AJR, Bang!;

Лучшая латиноамериканская песня — Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti;

Лучшая танцевальная песня — SAINt JHN, Roses (Imanbek Remix);

Лучшая госпел-песня — Kanye West ft. Travis Scott, Wash Us In The Blood.

Конкурс Евровидение 2021

22 мая в Нидерландах прошел финал ежегодного песенного конкурса Евровидение 2021. Победу в конкурсе одержала группа Maneskin, представляющая Италию.

В то же время группа Go-A, представляющая Украину, также покорила сердца зрителей. Коллектив получил второе место по итогам зрительского голосования.