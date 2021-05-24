В США отгремела музыкальная премия Billboard Music Awards. Самым признанным артистом вечера стал The Weeknd, которого в этом году обделила вниманием Грэмми.
В частности, The Weeknd получил самую первую награду на премии — Артист Hot 100. На сцене он появился в черном костюме и пошутил: Слава Богу, мне больше не нужно носить этот красный костюм.
Bad Bunny получил три награды в категориях Лучший латинский исполнитель, Лучшая латинская песня и Лучший латинский альбом.
Дрейк, получивший наибольшее количество наград Billboard Music Award за все время, получил премию Артист десятилетия. На сцену он вышел со своим 3-летним сыном Адонисом.
Группа Machine Gun Kelly была названа лучшим рок-исполнителем.
BTS выиграли четыре награды, в том числе Лучший дуэт/группа, Лучший исполнитель по продажам песен и Лучший социальный артист.
Лауреаты Billboard Music Award:
- Лучший артист — The Weeknd;
- Лучший новый артист — Pop Smoke;
- Лучший певец — The Weeknd;
- Лучшая певица — Taylor Swift;
- Лучшая группа — BTS;
- Топ Billboard 200 артист — Taylor Swift;
- Топ Hot 100 артист — The Weeknd;
- Лучший стриминговый артист — Drake;
- Лучший артист по продажам — BTS;
- Лучший артист на радио — The Weeknd;
- Лучший социальный артист (голосование фанатов) — BTS;
- Лучший R&B артист — The Weeknd;
Лучший R&B исполнитель — The Weeknd;
- Лучшая R&B исполнительница — Doja Cat;
- Лучший рэп-артист — Pop Smoke;
- Лучший рэп-исполнитель — Pop Smoke;
- Лучшая реп-исполнительница — Megan Thee Stallion;
- Лучший рок-исполнитель — Machine Gun Kelly;
- Лучший латиноамериканский артист — Bad Bunny;
- Лучший латиноамериканский исполнитель — Bad Bunny;
- Лучшая латиноамериканская исполнительница — Karol G;
- Лучший артист с танцевальной музыкой — Lady Gaga;
- Лучший госпел артист — Kanye West;
- Топ Billboard 200 альбом — Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
- Лучший R&B альбом — The Weeknd, After Hours;
- Лучший рэп-альбом — Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
- Лучший рок-альбом — Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall;
- Лучший латиноамериканский альбом — Bad Bunny, YHLQMDLG;
- Лучший танцевальный альбом — Lady Gaga, Chromatica;
- Топ Hot 100 Song Presented by Rockstar — The Weeknd, Blinding Lights;
- Лучшая стриминговая песня — DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;
- Самая популярная песня — BTS, Dynamite;
- Лучшая песня для радио — The Weeknd, Blinding Lights;
- Лучшая коллаборация по мнению фанов — Gabby Barrett ft. Charlie Puth, I Hope;
- Лучшая R&B песня — The Weeknd, Blinding Lights;
- Лучшая рэп-песня — DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;
- Лучшая рок песня — AJR, Bang!;
- Лучшая латиноамериканская песня — Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti;
- Лучшая танцевальная песня — SAINt JHN, Roses (Imanbek Remix);
- Лучшая госпел-песня — Kanye West ft. Travis Scott, Wash Us In The Blood.
Конкурс Евровидение 2021
22 мая в Нидерландах прошел финал ежегодного песенного конкурса Евровидение 2021. Победу в конкурсе одержала группа Maneskin, представляющая Италию.
В то же время группа Go-A, представляющая Украину, также покорила сердца зрителей. Коллектив получил второе место по итогам зрительского голосования.