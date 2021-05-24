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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Реванш The Weeknd после Грэмми: как прошла Billboard Music Awards

Billboard Music Awards

В США отгремела музыкальная премия Billboard Music Awards. Самым признанным артистом вечера стал The Weeknd, которого в этом году обделила вниманием Грэмми. 

В частности, The Weeknd получил самую первую награду на премии — Артист Hot 100. На сцене он появился в черном костюме и пошутил: Слава Богу, мне больше не нужно носить этот красный костюм.

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Bad Bunny получил три награды в категориях Лучший латинский исполнитель, Лучшая латинская песня и Лучший латинский альбом.

Дрейк, получивший наибольшее количество наград Billboard Music Award за все время, получил премию Артист десятилетия. На сцену он вышел со своим 3-летним сыном Адонисом.

Группа Machine Gun Kelly была названа лучшим рок-исполнителем.

BTS выиграли четыре награды, в том числе Лучший дуэт/группа, Лучший исполнитель по продажам песен и Лучший социальный артист.

Лауреаты Billboard Music Award:

  • Лучший артист — The Weeknd;
  • Лучший новый артист — Pop Smoke;
  • Лучший певец — The Weeknd;
  • Лучшая певица — Taylor Swift;
  • Лучшая группа — BTS;
  • Топ Billboard 200 артист — Taylor Swift;
  • Топ Hot 100 артист — The Weeknd;
  • Лучший стриминговый артист — Drake;
  • Лучший артист по продажам — BTS;
  • Лучший артист на радио — The Weeknd;
  • Лучший социальный артист (голосование фанатов) — BTS;
  • Лучший R&B артист — The Weeknd;
    Лучший R&B исполнитель — The Weeknd;
  • Лучшая R&B исполнительница — Doja Cat;
  • Лучший рэп-артист — Pop Smoke;
  • Лучший рэп-исполнитель — Pop Smoke;
  • Лучшая реп-исполнительница — Megan Thee Stallion;
  • Лучший рок-исполнитель — Machine Gun Kelly;
  • Лучший латиноамериканский артист — Bad Bunny;
  • Лучший латиноамериканский исполнитель — Bad Bunny;
  • Лучшая латиноамериканская исполнительница — Karol G;
  • Лучший артист с танцевальной музыкой — Lady Gaga;
  • Лучший госпел артист — Kanye West;
  • Топ Billboard 200 альбом — Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
  • Лучший R&B альбом — The Weeknd, After Hours;
  • Лучший рэп-альбом — Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
  • Лучший рок-альбом — Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall;
  • Лучший латиноамериканский альбом — Bad Bunny, YHLQMDLG;
  • Лучший танцевальный альбом — Lady Gaga, Chromatica;
  • Топ Hot 100 Song Presented by Rockstar — The Weeknd, Blinding Lights;
  • Лучшая стриминговая песня — DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;
  • Самая популярная песня — BTS, Dynamite;
  • Лучшая песня для радио — The Weeknd, Blinding Lights;
  • Лучшая коллаборация по мнению фанов — Gabby Barrett ft. Charlie Puth, I Hope;
  • Лучшая R&B песня — The Weeknd, Blinding Lights;
  • Лучшая рэп-песня — DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR;
  • Лучшая рок песня — AJR, Bang!;
  • Лучшая латиноамериканская песня — Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti;
  • Лучшая танцевальная песня — SAINt JHN, Roses (Imanbek Remix);
  • Лучшая госпел-песня — Kanye West ft. Travis Scott, Wash Us In The Blood.

Конкурс Евровидение 2021

22 мая в Нидерландах прошел финал ежегодного песенного конкурса Евровидение 2021. Победу в конкурсе одержала группа Maneskin, представляющая Италию.

В то же время группа Go-A, представляющая Украину, также покорила сердца зрителей. Коллектив получил второе место по итогам зрительского голосования.

Фото: Getty Images

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