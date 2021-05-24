Солист Maneskin сдаст тест на наркотики после обвинений на Евровидении

Победитель Евровидения 2021 группа Maneskin из Италии вернулась на родину после триумфа на конкурсе.

В аэропорту музыканты были в хорошем настроении, а вокалист Дамиано Дэвид даже позировал с трофеем на голове.

Кстати, в EBU подтвердили, что фронтмен группы Давид Дамиано сдаст тест на наркотики.

Группа категорически отрицает обвинения в употреблении наркотиков. Музыкант, которого заподозрили в этом, сдаст добровольный тест на наркотики, вернувшись домой, — отметили в EBU.

Группа хотела немедленное сдать тест сразу после конкурса, но EBU не смогла организовать оперативную проверку.

Maneskin на Евровидении

Солиста группы Maneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков.

На видео, которое быстро распространилось в соцсетях, артист наклоняется над столом и складывает руки.

Зрителям это напомнило характерный жест перед употреблением запрещенных порошкообразных препаратов.