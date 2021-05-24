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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Солист Maneskin сдаст тест на наркотики после обвинений на Евровидении

Солист Maneskin сдаст тест на наркотики после обвинений на Евровидении

Победитель Евровидения 2021 группа Maneskin из Италии вернулась на родину после триумфа на конкурсе.

В аэропорту музыканты были в хорошем настроении, а вокалист Дамиано Дэвид даже позировал с трофеем на голове.

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Кстати, в EBU подтвердили, что фронтмен группы Давид Дамиано сдаст тест на наркотики.

Группа категорически отрицает обвинения в употреблении наркотиков. Музыкант, которого заподозрили в этом, сдаст добровольный тест на наркотики, вернувшись домой, — отметили в EBU.

Группа хотела немедленное сдать тест сразу после конкурса, но EBU не смогла организовать оперативную проверку.

Maneskin на Евровидении

Солиста группы Maneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков.

На видео, которое быстро распространилось в соцсетях, артист наклоняется над столом и складывает руки.

Зрителям это напомнило характерный жест перед употреблением запрещенных порошкообразных препаратов.

Фото: Eurovision

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