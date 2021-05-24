Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн

Украинская поп-группа Фиолет презентовала сборник песен по аналогии с классической литературой, который называется Стежка.
Стежка чем-то напоминает книгу, ведь сборник имеет собственную обложку, пролог и эпилог. Каждая песня с него — произведение-откровение, что порождает интимный диалог автора со слушателем.
В новую работу группы вошло восемь треков:
- Стежка;
- Бро, твори добро;
- Слово даю;
- Залишимось друзями;
- Пахнеш щастям;
- Зовсім не боляче;
- Застанемся сябрамі;
- Que seamos amigos.
В песне Слово даю фронтмен и автор текстов группы Сергей Мартынюк вспоминает о знаковых моментах детства и взросления. Трек Бро, твори добро — реакция на политические события. А Пахнеш щастям — история о годе жизни в масках.
— Первые строки Стежки родились в позапрошлом году в Барселоне. За это время в моей жизни много чего изменилось и Стежка стала своеобразным символом тех изменений, попыткой отпустить прошлое и двигаться дальше. В ней много ностальгии. Тоскливые нотки эрху — китайской скрипки и условный вайб поп-музыки 90-х, — рассказал Сергей о заглавном треке сборника.
Он подчеркнул, что Стежкою учится отпускать мучительное прошлое и с искренним оптимизмом смотреть в будущее.
Группа Фиолет
Музыкальный коллектив Фиолет начал свое существование в 2009 году в городе Луцк. Осенью того же года группа отыграла свой первый концерт.
Поп-группа состоит из пяти участников — солист Сергей Мартынюк, барабанщик Андрей Юскевич, басс-гитарист Вячеслав Короткий и гитаристы — Вадим Захарченко и Роман Андрухив.
Фото: пресс-служба Фиолет