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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Стежка: Фиолет выпустил сборник песен, напоминающий книгу

гурт Фіолет

Украинская поп-группа Фиолет презентовала сборник песен по аналогии с классической литературой, который называется Стежка.

Стежка чем-то напоминает книгу, ведь сборник имеет собственную обложку, пролог и эпилог. Каждая песня с него — произведение-откровение, что порождает интимный диалог автора со слушателем.

  • Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн
  • Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн
  • Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн
  • Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн
  • Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн
  • Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн
  • Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн
  • Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн
Стежка: Фиолет выпустил сборник песен, напоминающий книгу / 4 фотографии

В новую работу группы вошло восемь треков:

  1. Стежка;
  2. Бро, твори добро;
  3. Слово даю;
  4. Залишимось друзями;
  5. Пахнеш щастям;
  6. Зовсім не боляче;
  7. Застанемся сябрамі;
  8. Que seamos amigos.

В песне Слово даю фронтмен и автор текстов группы Сергей Мартынюк вспоминает о знаковых моментах детства и взросления. Трек Бро, твори добро — реакция на политические события. А Пахнеш щастям — история о годе жизни в масках.

— Первые строки Стежки родились в позапрошлом году в Барселоне. За это время в моей жизни много чего изменилось и Стежка стала своеобразным символом тех изменений, попыткой отпустить прошлое и двигаться дальше. В ней много ностальгии. Тоскливые нотки эрху — китайской скрипки и условный вайб поп-музыки 90-х, — рассказал Сергей о заглавном треке сборника.

Он подчеркнул, что Стежкою учится отпускать мучительное прошлое и с искренним оптимизмом смотреть в будущее.

Группа Фиолет

Музыкальный коллектив Фиолет начал свое существование в  2009 году в городе Луцк. Осенью того же года группа отыграла свой первый концерт.

Поп-группа состоит из пяти участников — солист Сергей Мартынюк, барабанщик Андрей Юскевич, басс-гитарист Вячеслав Короткий и гитаристы — Вадим Захарченко и Роман Андрухив.

Фото: пресс-служба Фиолет

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