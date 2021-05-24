Фиолет — Стежка: премьеру альбома слушать онлайн

Украинская поп-группа Фиолет презентовала сборник песен по аналогии с классической литературой, который называется Стежка.

Стежка чем-то напоминает книгу, ведь сборник имеет собственную обложку, пролог и эпилог. Каждая песня с него — произведение-откровение, что порождает интимный диалог автора со слушателем.















Стежка: Фиолет выпустил сборник песен, напоминающий книгу / 4 фотографии

В новую работу группы вошло восемь треков:

Стежка; Бро, твори добро; Слово даю; Залишимось друзями; Пахнеш щастям; Зовсім не боляче; Застанемся сябрамі; Que seamos amigos.

В песне Слово даю фронтмен и автор текстов группы Сергей Мартынюк вспоминает о знаковых моментах детства и взросления. Трек Бро, твори добро — реакция на политические события. А Пахнеш щастям — история о годе жизни в масках.

— Первые строки Стежки родились в позапрошлом году в Барселоне. За это время в моей жизни много чего изменилось и Стежка стала своеобразным символом тех изменений, попыткой отпустить прошлое и двигаться дальше. В ней много ностальгии. Тоскливые нотки эрху — китайской скрипки и условный вайб поп-музыки 90-х, — рассказал Сергей о заглавном треке сборника.

Он подчеркнул, что Стежкою учится отпускать мучительное прошлое и с искренним оптимизмом смотреть в будущее.

Группа Фиолет

Музыкальный коллектив Фиолет начал свое существование в 2009 году в городе Луцк. Осенью того же года группа отыграла свой первый концерт.

Поп-группа состоит из пяти участников — солист Сергей Мартынюк, барабанщик Андрей Юскевич, басс-гитарист Вячеслав Короткий и гитаристы — Вадим Захарченко и Роман Андрухив.

Фото: пресс-служба Фиолет