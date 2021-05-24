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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Наташа Тарчевська |

Евровидение 2021: в крови Давида Дамиано не нашли наркотиков

Maneskin

В крови солиста группы Maneskin Давида Дамиано не выявили следов наркотиков.

Накануне победителя Евровидения 2021 обвинили в употреблении порошкообразных наркотических средств.

— Мы хотим еще раз поздравить группу Maneskin и пожелать им больших успехов, — говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.

Отмечается, что официальные результаты теста на наличие наркотиков в крови должны остановить распространение любых спекуляций относительно Давида Дамиано.

Скандальное видео с солистом Maneskin

В разгар финала конкурса Евровидение 2021 пользователи соцсетей обвинили солиста группы Maneskin Давида Дамиано в употреблении наркотиков.

На видео, которое быстро распространилось в соцсетях, артист наклонился над столом и сложил руки.

Зрителям это напомнило характерный жест перед употреблением запрещенных порошкообразных препаратов.

Уже во время пресс-конференции Давид Дамиано бурно отреагировал на вопрос, отметив, что в момент, который на видео, его коллега разбил бокал.

Позже на своей странице в Instargam солист группы снял видеообращение к поклонникам, где отметил, что Maneskin выступает против наркотиков.

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