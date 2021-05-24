Популярный певец Валерий Меладзе выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend Friends Edition. Об этом сообщили организаторы события на официальных страницах в социальных сетях.

Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году пройдет с 5 по 11 июля. Валерий Меладзе выйдет на сцену 8 июля.

— Это именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых синглов и готовься танцевать на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом, — написали в Instagram Atlas Weekend.

Известно, что группа Океан Эльзы станет хедлайнером Atlas Weekend Friends Edition. На сцене фестиваля также появятся Один в каное, Tvorchi, Алина Паш и другие.

Atlas Weekend 2021

В 2021 году фестиваль Atlas Weekend пройдет без участия иностранных артистов из-за пандемии коронавируса. Организаторы приняли решение перенести выступления зарубежных исполнителей на 2022 год.

Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend 2022.

Фото: Валерий Меладзе