Уже вскоре пройдет самый ожидаемый музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021. В этом году событие состоится в альтернативном формате — без участия иностранных артистов.

Даты проведения музыкального фестиваля — смотрите на Фактах ICTV.

В 2021 году Atlas Weekend 2021 пройдет с 5 по 11 июля, в Киеве на ВДНХ. Фестиваль состоится с соблюдением всех карантинных требований.

Хедлайнеры Atlas Weekend 2021

Организаторы Atlas Weekend 2021 назвали четырех хедлайнеров музыкального фестиваля. Среди участников мероприятия будут не только украинские артисты.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss и Валерий Меладзе. Остальных певцов организаторы фестиваля объявят позже.