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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Atlas Weekend 2021: даты проведения фестиваля

atlas weekend

Уже вскоре пройдет самый ожидаемый музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021. В этом году событие состоится в альтернативном формате — без участия иностранных артистов.

Даты проведения музыкального фестиваля — смотрите на Фактах ICTV.

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В 2021 году Atlas Weekend 2021 пройдет с 5 по 11 июля, в Киеве на ВДНХ. Фестиваль состоится с соблюдением всех карантинных требований.

Хедлайнеры Atlas Weekend 2021

Организаторы Atlas Weekend 2021 назвали четырех хедлайнеров музыкального фестиваля. Среди участников мероприятия будут не только украинские артисты.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss и Валерий Меладзе. Остальных певцов организаторы фестиваля объявят позже.

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