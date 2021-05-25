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Каріна Зуєва |

Atlas Weekend 2021: список хедлайнеров

Atlas Weekend 2021: список хедлайнеров

Atlas Weekend 2021 состоится с 5 по 11 июля на ВДНХ в Киеве. В этом году фестиваль пройдет без участия иностранных артистов, их выступление перенесли на 2022 год. Однако организаторы уже назвали четырех хедлайнеров альтернативного мероприятия, и это не только украинские музыканты.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss и Валерий Меладзе.

Известно, что британский музыкант Fatboy Slim выйдет на сцену Atlas Weekend 10 июля.

Украинская группа Океан Эльзы выступит на фестивале 9 июля.

Российский певец Валерий Меладзе появится перед зрителями 8 июля.

Когда выступит группа The Hardkiss пока еще неизвестно, поскольку дата их выступления не объявлена.

Остальных хедлайнеров Atlas Weekend 2021 организаторы фестиваля объявят позже.

Хедлайнеры Atlas Weekend 2021 — список

Atlas Weekend 2021

В 2021 году Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля. Традиционное место проведения фестиваля неизменно — Киев, ВДНХ.

Известно, что на сцену фестиваля также выйдут группы — ЛСП, Бумбокс, Антитіла, Друга ріка, Ляпис-98, Tvorchi, Brainstorm, Dakh Dauthers и другие. Исполнители — Alyona Alyona, Onuka, Алина Паш, Kaef и другие.

Фото: Atlas Weekend

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