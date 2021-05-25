Украинская певица Ольга Цибульская отреагировала на разоблачение ее мужа в сети.

Накануне в СМИ появилась информации якобы о муже певицы, которого она много лет скрывает от публики и прессы.

Цибульская отметила, что знает того, кто слил информацию прессе. По ее словам, этот человек вхож в ее семью. Более того, слив произошел в день презентации новой песни певицы.

— В день релиза моей песни кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю, — заявила Оля Цибульская.

Она добавила, что пока не готова кого-то обвинять.

По ее словам, если она с мужем захочет заявить о себе, выйти в люди, или пригласить к себе домой, они это обязательно сделают.

— Этот кто-то давным-давно всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию, но я уверена, что время все расставит по своим местам, — отметила Цибульская.

Скандал из-за развода Slavia и Dzidzi

В апреле 2021 года стало известно, что Slavia и Dzidzio разводятся. Об этом артист сообщил в одной из телепередач, после этого Ярослава подтвердила его слова.

При чем тут Цибульская? Дело в том, что Dzidzio ее кум, и они на публике часто вели себя довольно откровенно. Со своей стороны, экс-супруга Slavia рассказывала, что такое поведение Dzidzio и Цыбульской ей никогда не нравилось.

После развода пары, в сети пользователи сбрасывали вину на Олю Цибульскую, мол, у нее с Dzidzio роман.

Фото: Ольга Цибульская