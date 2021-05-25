Песня Go-A Шум попала в список лучших мировых хитов iTunes

Песня группы Go-A Шум, с которой они представляли Украину на Евровидении 2021, покорила популярную музыкальную платформу iTunes.

Трек Шум расположился на восьмом месте в категории Worldwide Songs. Также он входит в топ-5 в категории European Songs.







Продолжаем шуметь: песня Go-A покорила iTunes / 2 фотографии

Кроме того, сингл Шум — первая украиноязычная песня, которая попала в глобальный чарт Spotify TOP 200. Сейчас трек занимает 69 позицию.

— Продолжаем шуметь, — написали в Instagram Go-A.

Go-A на Евровидении 2021

В Роттердаме, 22 мая, состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2021. За первое место соревновались 26 стран.

Украинская группа Go-A выступала под 19-м номером и заняла пятое место. Как Go-A выступили в финале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.