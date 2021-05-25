PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Как Манижа танцами поддерживала Go-A на Евровидении

Как Манижа танцами поддерживала Go-A на Евровидении

Певица Манижа, которая представляла на Евровидении 2021 Россию, танцами поддержала украинскую группу Go-A во время их выступления на конкурсе.

В сети опубликовали видео, на котором Манижа отрывается под трек украинского коллектива Шум.

Читайте
Какое место заняла Россия на Евровидении 2021

На кадрах видно, как российская певица прыгает и танцует во время выступления Go-A.

Представительница России ранее также выражала свою поддержку представителям Украины. Под один из постов Go-A она написала: Вы огонь! Поздравляю.

Как Манижа поддерживала Go-A на Евровидении (ВИДЕО)

Как Россия выступила в финале Евровидения 2021

На сцене Евровидения 2021 представительница России исполнила песню об эмансипации и реалии тяжелой жизни российских женщин. Однако Манижа неоднократно заявляла, что ее песня-манифест посвящена всем женщинам мира.

Выступление России в финале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка