Как Манижа поддерживала Go-A на Евровидении (ВИДЕО)

Певица Манижа, которая представляла на Евровидении 2021 Россию, танцами поддержала украинскую группу Go-A во время их выступления на конкурсе.
В сети опубликовали видео, на котором Манижа отрывается под трек украинского коллектива Шум.
На кадрах видно, как российская певица прыгает и танцует во время выступления Go-A.
Представительница России ранее также выражала свою поддержку представителям Украины. Под один из постов Go-A она написала: Вы огонь! Поздравляю.
Как Россия выступила в финале Евровидения 2021
На сцене Евровидения 2021 представительница России исполнила песню об эмансипации и реалии тяжелой жизни российских женщин. Однако Манижа неоднократно заявляла, что ее песня-манифест посвящена всем женщинам мира.
Выступление России в финале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.