Как Манижа поддерживала Go-A на Евровидении (ВИДЕО)

Певица Манижа, которая представляла на Евровидении 2021 Россию, танцами поддержала украинскую группу Go-A во время их выступления на конкурсе.

В сети опубликовали видео, на котором Манижа отрывается под трек украинского коллектива Шум.

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На кадрах видно, как российская певица прыгает и танцует во время выступления Go-A.

Представительница России ранее также выражала свою поддержку представителям Украины. Под один из постов Go-A она написала: Вы огонь! Поздравляю.

Как Россия выступила в финале Евровидения 2021

На сцене Евровидения 2021 представительница России исполнила песню об эмансипации и реалии тяжелой жизни российских женщин. Однако Манижа неоднократно заявляла, что ее песня-манифест посвящена всем женщинам мира.

Выступление России в финале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.