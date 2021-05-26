Евровидение 2021: песня Maneskin вошла в топ-10 самых популярных треков мира

Песня Zitti E Buoni победителей ежегодного песенного конкурса Евровидение 2021 итальянской группы Maneskin вошла в топ-10 самых популярных треков мира.

Композиция коллектива заняла девятое место в чартах Spotify и набрала 3 902 224 прослушивания. В то же время украинская группа Go-A с песней Shum получила 69 место и набрала 1 187 927 прослушиваний.

В топ-100 в чартах Spotify также попали и другие песни исполнителей, которые представляли свою страну на Евровидении. Среди них Барбара Прави из Франции с песней Voila, занявшая 44 место и набравшая 1 604 147 прослушиваний.

Также финские рокеры Blind Channel с песней Dark Side заняли 62 место и набрали 1 288 760 прослушиваний.

Евровидение 2021

22 мая в Роттердаме в финале ежегодного конкурса Евровидение 2021 выступили лучшие музыкальные исполнители, которые завоевали сердца миллионов зрителей.

Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin. Однако группа Go-A, представляющая Украину, получила максимальную зрительскую поддержку.

Коллектив получил второе место по зрительскому голосованию. Больше новостей о конкурсе Евровидение 2021 читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Wiwibloggs

Фото: Maneskin