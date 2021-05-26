Украинский композитор и музыкальный продюсер Руслан Квинта рассказал, почему группе Go-A удалось покорить сердца еврофанов и назвал причину разрыва между баллами жюри и публики.

Руслан отметил, что группа Go-A на сцене в Роттердаме выглядела очень органично и уверенно. А конкурсная песня Шум обладает бешеной энергетикой.

— В этой песне есть то, что сразу цепляет и остается в подсознании, лейтмотив етносопилки, характер, нестандартные замедления и ускорение с остановкой — это уже драматургия. И очень крутой рейв в финале — это отличное решение коллектива, на которое обратили внимание жюри некоторых стран и писали мне об этом во время конкурса. А идеальное владение Катей вокалом в таком жанре дорогого стоит, — заверил Квинта.

На Евровидении группа Go-A заняла девятое место соответственно с баллами, которые ставило национальное жюри конкурса.

По словам Руслана Квинты, разрыв в оценках между жюри и зрительской аудиторией — это абсолютно нормально. Даже в украинском Нацотборе часто случается такая ситуация.

— Конечно, я не согласен с 9-м местом, но давайте не забывать, что это девятое место с 26! И это очень и очень неплохо. Профессионалы и обычные зрители смотрят по-разному. В жюри свои приоритеты, а зритель — это реальная картина происходящего. Поэтому правило 50/50 — разумное решение для такого конкурса, — отметил Квинта.

Выступление Go-A на Евровидении 2021

В финале 65-го международного песенного конкурса украинская группа Go-A вышла на сцену в Роттердаме под 19-м номером.

Коллектив поразил публику магической постановкой номера, сильным вокалом и ритмической хореографией. Выступление Go-A на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.