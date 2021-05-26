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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Дмитро Кудрявцев |

Песня Шум заняла первое место в рейтинге топ-50 сервиса Spotify

Go-A

Песня Шум украинской группы Gо-A возглавила рейтинг 50 самых популярных музыкальных композиций на сервисе Spotify.

Сингл Gо-A опережает песню победителей Евровидения Maneskin под названием Zitti e buoni на две позиции.

— Топ-1 в Spotify. SHUM вышел на 1 место в рейтинге мировых трендов! Продолжаем шуметь, – сказано на официальной странице украинской группы Instagram.

  • Песня Шум заняла первое место в рейтинге топ-50 сервиса Spotify
  • Песня Шум заняла первое место в рейтинге топ-50 сервиса Spotify
  • Песня Шум заняла первое место в рейтинге топ-50 сервиса Spotify
  • Песня Шум заняла первое место в рейтинге топ-50 сервиса Spotify
Песня Шум заняла первое место в рейтинге топ-50 сервиса Spotify / 2 фотографии

Реакция зрителей на выступление Gо-A

Ранее пользователи социальных сетей возмутились заниженными оценками, которые Gо-A получила от профессионального жюри Евровидения.

Люди массово жаловались на необъективность и считали, что Украина должна была занять значительно более высокое место.

Некоторые журналисты даже предположили, что оценки жюри были политически мотивированы.

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