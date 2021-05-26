Песня Шум украинской группы Gо-A возглавила рейтинг 50 самых популярных музыкальных композиций на сервисе Spotify.
Сингл Gо-A опережает песню победителей Евровидения Maneskin под названием Zitti e buoni на две позиции.
— Топ-1 в Spotify. SHUM вышел на 1 место в рейтинге мировых трендов! Продолжаем шуметь, – сказано на официальной странице украинской группы Instagram.
Песня Шум заняла первое место в рейтинге топ-50 сервиса Spotify / 2 фотографии
Реакция зрителей на выступление Gо-A
Ранее пользователи социальных сетей возмутились заниженными оценками, которые Gо-A получила от профессионального жюри Евровидения.
Люди массово жаловались на необъективность и считали, что Украина должна была занять значительно более высокое место.
Некоторые журналисты даже предположили, что оценки жюри были политически мотивированы.