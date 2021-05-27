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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

$7,7 тыс: Alyona Alyona продала трек на NFT-аукционе

Alyona Alyona

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продала свой трек Galas на NFT-аукционе за $7,7 тыс. Эта сумма стала рекордной для украинского шоу-бизнеса.

Трек Galas вошел в одноименный альбом певицы, который она выпустила 8 апреля. Этот хит исполнительница записала вместе с канадским рэпером Dax.

Также владелец хита Galas получил два пожизненных билета на все сольные концерты украинской исполнительницы и обложку NFT-токена.

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Стоит отметить, что NFT (Non Fungible Token) представляет собой своеобразный цифровой актив, который позволяет приобрести товар, существующий только в цифровом виде. Каждый токен является уникальным и хранится в технологии блокчейн.

Alyona Alyona высказалась на тему секса

Рэп-исполнительница Alyona Alyona высказалась на тему секса и обнародовала новое фото в нижнем белье. По словам певицы, половое воспитание детей — это очень важно.

Alyona Alyona отметила, что именно отсутствие разговоров о сексе является причиной многих проблем, от которых страдает молодежь.

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