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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Устроит двухдневный скандал: Тина Кароль станет хедлайнером Atlas Weekend 2021

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль станет хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend Friends Edition. Звезда выйдет на сцену 5 и 6 июля.

Организаторы мероприятия признались, что певица готовит эксклюзивное cyber show. Стоит отметить, что Тина Кароль впервые выступит на фестивале.

— Тина устроит на фестивале настоящий двухдневный скандал. На одной сцене с украинской поп-дивой сыграет барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor, — написали организаторы фестиваля.

Для того, чтобы не нарушать карантинных норм и избежать толпы, в этом году на фестивале будет два бесплатных дня с идентичным лайнапом.

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Вход на территорию Atlas Weekend 2021 будет осуществляться только по предварительной регистрации. Фестиваль пройдет с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ.

Хедлайнеры Atlas Weekend 2021

Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 уже назвали имена первых хедлайнеров. Среди приглашенных гостей есть не только зарубежные артисты.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss и Валерий Меладзе. Остальных певцов организаторы фестиваля объявят позже.

Фото: Тина Кароль

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