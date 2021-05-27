Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2021 проведут еще два онлайн-концерта, на которых покажут резервные видео всех участников.

Об этом сообщили на официальной странице конкурса в YouTube. Концерты состоятся 28 и 29 мая.

Напомним, что все участники Евровидения 2021 отдельно создавали резервное видео своего выступления на случай коронавирусных ограничений. Если бы у кого-то из членов делегации был положительный тест на коронавирус, именно это видео представили бы на сцене в Роттердаме как конкурсное.

28 мая в прямом эфире покажут выступления всех полуфиналистов, а 29 мая зрители смогут увидеть резервные работы участников гранд-финала. Ведущей онлайн-концертов станет финская певица Криста Сиегфридс, а шоу начнутся в 22.00.

Как прошел финал Евровидения 2021

Финал 65-го международного песенного конкурса Евровидение 2021 прошел 22 мая в Роттердаме. Победителем стал представитель Италии — группа Maneskin. В общем коллектив получил 524 балла.

Украинская группа Go-A с песней Шум заняла пятое место на конкурсе. Подробнее о том, как прошел финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.