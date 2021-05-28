Украинский певец и продюсер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) выпустил лирический трек Кровь и Любовь.

Новая песня артиста вошла в его сольный альбом Без рекламы. Кроме этого, Потап презентовал Mood Video, на котором он в черном костюме исполняет новую композицию.

— Кровь и Любовь — это мгновение любви перед рассветом: влюбленные, связанные общей тайной, танцуют и боятся, что все закончится, когда взойдет солнце, — отметил Потап.

В комментариях поклонники пишут, что им нравится Потап в новом амплуа.

Пользователи отметили, что трек Кровь и Любовь получился очень чувственным и романтичным.

Потап представил трек Ровно

Украинский певец Потап презентовал романтический трек Ровно, который вошел в сольный альбом Без рекламы.

По словам Потапа, песня Ровно является нетипичной для его репертуара. На этот раз певец решил изменить свой стиль написания музыки и показать себя настоящего, без масок и юмора.

Фото: пресс-служба Потапа