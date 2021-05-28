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Валентина Чорна |

О расставании и принце: Слава Каминская выпустила трек Slava Bogu

Слава Каминская

Экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская представила новую песню Slava Bogu. Это второй сольный трек певицы.

О премьере Слава сообщила на личной странице в Instagram. В новой композиции звезда поет о расставании и личной свободе.

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Она отметила, что в первую очередь нужно думать о себе, а расставаться стоит только в позитивном настроении.

— Мой любимый день в году! Девочки, расставаться надо именно в таком настроении! С принцем прощаемся, лошадей оставляем себе, — шутливо написала Слава.

Слава Каминская рассказала об изменах и наркотиках

Певица Слава Каминская рассказала об изменах и призналась в том, что пробовала наркотики.

По словам исполнительницы, ее первый брак не сложился из-за того, что она влюбилась в режиссера. Тогда певица честно призналась в этом своему мужу Евгению. Слава убеждена, что изменяют все, поскольку в ее жизни было именно так.

Фото: Слава Каминская

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