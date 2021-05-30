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Дмитро Кудрявцев |

Идея возникла случайно: Вакарчук представил в Дворце Украина проект Оранжерея

Святослав Вакарчук

В воскресенье, 30 мая, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил во Дворце Украина свой новый музыкальный проект под названием Оранжерея.

Сообщается, что за время пандемии коронавируса Вакарчук написал более 40 песен различных тематик и жанров.

Большая часть из них войдет в новый альбом группы, однако некоторые из них слишком отличаются от стиля ОЭ. Именно эти композиции – более спокойные и лирические – вошли в проект Оранжерея.

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Как рассказал Вакарчук, идея проекта случайно возникла у него во время пробежки.

На сцену Дворца Украина, помимо самого фронтмэна Океана Эльзы, вышла победительница шестого сезона проекта Голос Виталина Мусиенко, а также музыканты Денис Дудко, Денис Глинин и Милош Елич.

Выступление ОЭ на Atlas Weekend 2021

Рок-группа Океан Эльзы и ее неизменный лидер Святослав Вакарчук станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend Friends Edition.

По словам организаторов, эта группа ранее никогда не выступала на фестивалях, поэтому зрителей ожидает особенное шоу.

ОЭ выйдет на сцену фестиваля Atlas Weekend Friends Edition 9 июля 2021 года.

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