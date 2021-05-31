Украинский певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал об особенностях музыкального проекта Оранжерея, выступлениях на корпоративах и своем отношении к вакцинации от коронавируса.

Артист признался, что Оранжерея появилась именно благодаря пандемии и вынужденной паузе в концертной деятельности.

В новый проект вошли песни, которые являются весьма не форматными для репертуара группы Океан Ельзы.

— Я творческий человек, поэтому я не могу просто сидеть и ждать, пока изменится погода. Я делаю что-то без перерыва. Я написал за последние два года более 40 песен и их хватит не только на Оранжерею, но и на два альбома Океана Эльзы, которые мы так долго не выпускали. Именно для того, чтобы переждать пандемию, мы сделали проект, который в результате останется не только в памяти поклонников, но и в истории, — отметил Вакарчук.

По словам Святослава, на первом месте для него — простота и искренность, поэтому в проекте Оранжерея поклонники не найдут пафосных композиций.

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Также лидер группы Океан Эльзы объяснил, почему остановил свою политическую деятельность и признался, что большую часть карантина он провел в студии.

— Для меня политика — это мой гражданский долг. Я сделал то, что должен был сделать, я выполнил свою миссию. Я привел в парламент профессионалов. Я дал им эту возможность и теперь занимаюсь тем, что могу делать лучше для своей страны, — сказал артист.

Певец отметил, что коллектив Океан Эльзы фактически не выступает на корпоративах и частных концертах.

— Это бывает очень редко, последний раз мы выступали на корпоративе год назад. Это, как правило, люди, которых мы знаем и с кем имеем хорошие отношения. Но Океан Эльзы — это не корпоративная группа, — добавил певец.

Святослав Вакарчук подчеркнул на том, что будет вакцинироваться от коронавируса, поскольку это важно. Певец рекомендует сделать прививку абсолютно всем.

— После перенесенной на ногах болезни у меня еще остались антитела. Поэтому я спокойно жду своей очереди, но я обязательно это сделаю, — сказал артист.

Презентация проекта Оранжерея

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил музыкальный проект Оранжерея во Дворце Украина 30 мая. Певец отметил, что идея создания проекта случайно возникла у него во время пробежки.

Кроме самого Вакарчука, на сцену Дворца Украина вышла победительница шестого сезона проекта Голос страны Виталина Мусиенко, а также музыканты Денис Дудко, Денис Глинин и Милош Елич.

Фото: Океан Эльзы