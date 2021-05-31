Украинская певица Ирина Билык представила песню Ангелов не выбирают, которую посвятила своей покойной маме.

Звезда отметила, что этот трек услышала еще год назад. Именно тогда она решила записать композицию в честь всех мамочек “которые смотрят с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы”.

Автором композиции Ангелов не выбирают является Александр Тищенко. Помимо самой песни, Ирина Билык представила анимационный фильм.

По словам певицы, у нее не получилось принять участие в съемках клипа из-за того, что она не могла сдержать слезы, когда начинала петь песню.

— Несмотря на то, что эта композиция печальная, я думаю, что она понравится моим поклонникам. Я всегда пою то, о чем молчит мое сердце! — написала Ирина.

Напомним, что мама Ирины Билык умерла 22 мая 2020 в 72 года.

Трагическое событие стало большим ударом для артистки, поскольку она была очень близка с мамой.

Ирина Билык рассказала о разводе

Певица Ирина Билык разводится со своим мужем Асланом Ахмадовым. Звезда отметила, что причиной разрыва стали отношения на расстоянии.

Инициатором развода стала Ирина, однако певица уверена, что именно Аслан Ахмадов был лучшим из ее мужчин.

Фото: Ирина Билык