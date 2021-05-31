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Каріна Зуєва |

Twenty One Pilots выступят на Atlas Weekend 2022

Twenty One Pilots выступят на Atlas Weekend 2022

Американская группа Twenty One Pilots выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2022.

Участники музыкального коллектива выйдут на главную сцену Atlas Weekend в 2022 году 8 июля. Тогда же Twenty One Pilots представят свой новый альбом.

Однодневный билет на фестиваль 8 июля стоит 1700 грн.

Atlas Weekend 2021

В 2021 году Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля, в Киеве на ВДНХ. В этом году событие состоится в альтернативном формате — без участия иностранных артистов.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе и Тина Кароль.

Фото: Depositphotos

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