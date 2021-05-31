Американская группа Twenty One Pilots выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2022.

Участники музыкального коллектива выйдут на главную сцену Atlas Weekend в 2022 году 8 июля. Тогда же Twenty One Pilots представят свой новый альбом.

Однодневный билет на фестиваль 8 июля стоит 1700 грн.

Atlas Weekend 2021

В 2021 году Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля, в Киеве на ВДНХ. В этом году событие состоится в альтернативном формате — без участия иностранных артистов.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе и Тина Кароль.