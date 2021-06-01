Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил премьеру композиции и клипа под названием Країна дітей в коллаборации с рэп-исполнительницей Alyona Alyona.

В эфире программы Свобода слова на ICTV Вакарчук рассказал, что песня посвящена 15-летнему Даниилу Дидыку, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года.

— Песня в первую очередь посвящена Даниилу Дидыку. Этому знаменитому подростку, который, к сожалению, погиб во время трагических событий в феврале 2015 году в Харькове. А также другим детям, которые выросли в такой сложный для нас период, — сказал Вакарчук.

Видео к песне снято в начале мая в городе Лисичанск на востоке Украины. В съемках музыкальной видеоработы приняли участие дети с востока Украины в возрасте 8-13 лет. Над работой работали оператор Ярослав Пилунский и режиссер Виктор Придувалов.

Музыку на слова Сергея Жадана написал Святослав Вакарчук.

Презентация проекта Оранжерея

30 мая Святослав Вакарчук представил музыкальный проект Оранжерея в столичном Дворце Украина. Певец отметил, что идея создания проекта случайно возникла у него во время пробежки.

Кроме самого Вакарчука, на сцену Дворца Украина вышла победительница шестого сезона проекта Голос страны Виталина Мусиенко, а также музыканты Денис Дудко, Денис Глинин и Милош Елич.